HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin adaylık politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurdu.PKK paçavralarıyla donatılan etkinlikte boy gösterdiAltılı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde HDP ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenirken HDP'li Sezai Temelli Almanya'da düzenlenen PKK etkinliğine katıldı.HDP'li Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğinde konuşma yaptı.Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini söyleyip Öcalan'a selam gönderdi.Temelli açıklamasında, "Artık zamanıdır. Bu düzeni değiştirecek bir yolumuz var. Bize bu yolu açan bizi oluşturan sayın Abdullah Öcalan'a da selam olsun" dedi.Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren altılı koalisyona destek vermişti.Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını öne süren elebaşı Karasu, "Erdoğan'a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullanmıştı.