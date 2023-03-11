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Kastamonu’da 57 adrese eş zamanlı operasyon: 50 gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu’da şehir merkezi ile İnebolu ilçesinde 4 yıldır devam eden soruşturmanın ardından 57 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçilirken, 50’den fazla şüpheli gözaltına alındı. Halen devam eden operasyonda arama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ekleme: 11.03.2023 - 13:55 Güncelleme: 11.03.2023 - 13:57 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu’da 57 adrese eş zamanlı operasyon: 50 gözaltıİnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' konulu soruşturma çerçevesinde yaklaşık 4 aydır devam eden çalışmaların ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ve İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli şahsın ikamet ve işyeri tespit edildi. Ekipler, İnebolu ilçesinde 40 adres, Kastamonu merkezde de 17 adres olmak üzere il genelinde 57 ayrı adrese 426 personel ve 5 narkotik arama köpeğinin katılımıyla eş zamanlı Yıldırım Operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde ilk etapta 50'den fazla şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerin belirlenen adreslerde arama çalışmalarının halen devam ettiği ve bu aramalar neticesinde de gözaltı sayısının sürekli artış gösterdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu’da 57 adrese eş zamanlı operasyon: 50 gözaltı

Kastamonu’da 57 adrese eş zamanlı operasyon: 50 gözaltı

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