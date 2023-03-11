İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu

Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'un depreme hazırlığı için 100 yıla ihtiyacı olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun, İBB seçiminden önce ise bunun için 5 yıla ihtiyacı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçim öncesi yaptığı konuşmada 'İstanbul'u depreme 5 yılda hazırlarım.' demişti. Aradan geçen 4 yılda İmamoğlu depreme dayanaklı olacak dediği 100 bin konuttan sadece bin 354 tanesini yapabildi. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan İmamoğlu verdiği sözü unutarak '5 yılda ne yapabilirim?' dedi.



SEÇİMDEN ÖNCE 5 YIL İSTEMİŞTİ



Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerinden önce ise bu konuda farklı fikirde olduğu ortaya çıktı.



Seçim öncesi katıldığı Oğuzhan Uğur'un BabalaTV programında İmamoğlu'nun seçmenden depreme hazırlıklı hale gelmek için 5 yıl istemişti.



İmamoğlu, göreve geldikten sonra kaç yılda deprem sorununu çözeceği sorusuna, '5 yılda çözeriz. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilecek durumda.' diye cevap vermişti.



'5 YILDA NE YAPABİLİRİM'



İstanbul depremine ilişkin verdiği sözleri unutan İmamoğlu, katıldığı televizyon programında kendi kendini yalanladı.



İmamoğlu, '1 yılda ne yapacağım? 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim? 5 yılda ne yapabilirim?' dedi.



'ÇOK HIZLI OLURSAK 100 YILDA HAZIRLANIRIZ'



Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözler İstanbul'a çevrildiği sırada tv100'de gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu olarak yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.



İmamoğlu, Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna cevap verdi.



İBB Başkanı, 'Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım.' dedi.

