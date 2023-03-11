  • USD: 18,94 - 18,97
  • EURO: 20,05 - 20,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu

Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbul'un depreme hazırlığı için 100 yıla ihtiyacı olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun, İBB seçiminden önce ise bunun için 5 yıla ihtiyacı olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Ekleme: 11.03.2023 - 13:00 Güncelleme: 11.03.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçim öncesi yaptığı konuşmada 'İstanbul'u depreme 5 yılda hazırlarım.' demişti. Aradan geçen 4 yılda İmamoğlu depreme dayanaklı olacak dediği 100 bin konuttan sadece bin 354 tanesini yapabildi. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan İmamoğlu verdiği sözü unutarak '5 yılda ne yapabilirim?' dedi.

SEÇİMDEN ÖNCE 5 YIL İSTEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerinden önce ise bu konuda farklı fikirde olduğu ortaya çıktı.

Seçim öncesi katıldığı Oğuzhan Uğur'un BabalaTV programında İmamoğlu'nun seçmenden depreme hazırlıklı hale gelmek için 5 yıl istemişti.

İmamoğlu, göreve geldikten sonra kaç yılda deprem sorununu çözeceği sorusuna, '5 yılda çözeriz. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilecek durumda.' diye cevap vermişti.

'5 YILDA NE YAPABİLİRİM'

İstanbul depremine ilişkin verdiği sözleri unutan İmamoğlu, katıldığı televizyon programında kendi kendini yalanladı.

İmamoğlu, '1 yılda ne yapacağım? 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim? 5 yılda ne yapabilirim?' dedi.

'ÇOK HIZLI OLURSAK 100 YILDA HAZIRLANIRIZ'

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözler İstanbul'a çevrildiği sırada tv100'de gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu olarak yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu, Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna cevap verdi.

İBB Başkanı, 'Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım.' dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan’ın sözleri dünya gündeminde: Kaybedecek vaktimiz yok!
İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu
Bakan Soylu: Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki terörist etkisiz
Şehit eşinden 6’lı masaya: Eşimin katilleri ile masaya oturanlara hakkımı helal etmiyorum
CHP’li başkan 2.5 milyonluk liralık seyahate çıkıyor... Belediye kasasından ödenecek
HDP ile pazarlık ateşle oynamak
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
Seçim süreci resmen başladı: YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
BBP Lideri Destici'den Akşener'e: Senin adayın PKK ile görüşüyor nasıl buna 'Evet' diyorsun?
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi! Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
Bakan Koca duyurdu: Depremden etkilenen illerde 12 bin 700 atama yapılacak
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret...
Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na vatandaştan tepki!
Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Filistinlilerin şehit edildiği Cenin baskını kınandı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı! Bakan Kurum: 13 kurul oluşturulacak
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı: Kamuoyu deprem sorununu iktidarın çözeceğine daha çok inanıyor
YSK: Birinci turda sonuç alınmazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek
Hataylı depremzede tek isteğini Bakan Bozdağ'a açıkladı: Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum
'6'lı Masa'da her başlık ayrı biz kriz: Her söylemleri birbirlerine ters!
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Yargıtay’dan emsal karar | Sıfırı ile değişiyor

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

İstanbul'daki üst geçit ve viyadüklere deprem uyarısı: Göçme riski var

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu

10 milyon TL'ye satılan lüks villalar da depremde yerle bir oldu