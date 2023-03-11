11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji, bugün beklenen fırtına ve yağışlar için şehirleri turuncu kodla uyardı. Bugün bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Peki bugün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak seyredecek. Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne'de yağışların sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Marmara'da ise yer yer çok bulutlu, İstanbul'da hava durumunun hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamanu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji lodos fırtınasına karşı uyardı.
METEOROLOJİ TURUNCU KOD İLE UYARDI
İstanbul dahil olmak üzere bugün için 28 ile turuncu kodlu yağış ve fırtına uyarısı verilirken, 6 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Fırtınanın gece yarısı başlaması ve 12 Mart Pazar günü saat 18:00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Yağışların da yarın gün boyu etkili olması bekleniyor.
AFAD'DAN LODOS UYARISI
AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güney (Lodos) yönlerden fırtına, hamleli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney (Lodos) yönlerden fırtına, hamleli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.' denildi. AFAD'dan yapılan uyarıda, 'Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz' denildi.
YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİLİYOR
Ülkemizin 11.03.2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, Pazar günü; Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Pazartesi günü Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın; Cumartesi günü yurt genelinde güney yönlerden (Lodos) kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, Pazar günü; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.
ANKARA İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, kentte cumartesi gününden pazartesiye kadar sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 11.03.2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisiyle Ankara il genelinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü rüzgarın güney yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği ve mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin'in doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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