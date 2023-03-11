11 Mart hava durumu: Meteoroloji'den o illere turuncu kod uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeye göre ülke genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak seyredecek. Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne'de yağışların sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Marmara'da ise yer yer çok bulutlu, İstanbul'da hava durumunun hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Antalya, Isparta, Kastamanu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Mardin'in doğusu ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji lodos fırtınasına karşı uyardı.İstanbul dahil olmak üzere bugün için 28 ile turuncu kodlu yağış ve fırtına uyarısı verilirken, 6 il için de sarı kodlu uyarı verildi. Fırtınanın gece yarısı başlaması ve 12 Mart Pazar günü saat 18:00'e kadar sürmesi öngörülüyor. Yağışların da yarın gün boyu etkili olması bekleniyor.AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; Rüzgarın; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güney (Lodos) yönlerden fırtına, hamleli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney (Lodos) yönlerden fırtına, hamleli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.' denildi. AFAD'dan yapılan uyarıda, 'Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz' denildi.Ülkemizin 11.03.2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, Pazar günü; Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Pazartesi günü Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgârın; Cumartesi günü yurt genelinde güney yönlerden (Lodos) kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, Pazar günü; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, kentte cumartesi gününden pazartesiye kadar sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 11.03.2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisiyle Ankara il genelinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Cumartesi günü rüzgarın güney yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği ve mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ve Balıkesir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıMUĞLA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.ADANA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıHATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 16°CParçalı ve çok bulutluERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurluKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurluMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Mardin'in doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu