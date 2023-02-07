Minik Kumsal 17 saat sonra kurtarıldı: Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Enkaz altından seslenişi yürekleri dağladı!
Kahramanmaraş'taki arama-kurtarma çalışmalarında ekipler zamana karşı yarışırken, 5 yaşındaki minik Kumsal'ın 17 saat sonrası enkaz altından kurtarılışı duygulandırdı. Minik Kumsal'ın enkaz altından seslenişi ise yürekleri dağladı.
Kahramanmaraş'taki şiddetli deprem Türkiye'yi yasa boğarken, arama-kurtarma çalışmalarındaki mucize kurtuluşlar ise daha fazla vatandaşın enkaz altından çıkarılması için 'umut' aşılıyor.
ENKAZ ALTINDAN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki minik Kumsal ekiplerin büyük çabasıyla kurtarıldı. Kumsal'ın, 'Çok yoruldum, çıkarın beni buradan, susadım' feryatları ise yürekleri dağladı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI