Minik Kumsal 17 saat sonra kurtarıldı: Türkiye'yi duygulandıran görüntü! Enkaz altından seslenişi yürekleri dağladı!

Kahramanmaraş'taki şiddetli deprem Türkiye'yi yasa boğarken, arama-kurtarma çalışmalarındaki mucize kurtuluşlar ise daha fazla vatandaşın enkaz altından çıkarılması için 'umut' aşılıyor.ENKAZ ALTINDAN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADIKahramanmaraş'ta 5 yaşındaki minik Kumsal ekiplerin büyük çabasıyla kurtarıldı. Kumsal'ın, 'Çok yoruldum, çıkarın beni buradan, susadım' feryatları ise yürekleri dağladı.