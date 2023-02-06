Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 vatandaşımız hayatını kaybetti
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su depreme ilişkin yaptığı açıklamada: “7 binamız yıkılmış vaziyette. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 23 vatandaşımızı enkazdan kurtardık. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.
Diyarbakır'da şu ana kadar tespit edilen 7 bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlçelerde şu ana kadar bir yıkımın olmadığı öğrenildi. Güneydoğuda deprem en çok Diyarbakır'da hasara yol açtı. Diyarbakır valiliği vatandaşların toplanma alanlarını kullanabileceğini açıkladı.
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