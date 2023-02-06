Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: 6 vatandaşımız hayatını kaybetti

Diyarbakır'da şu ana kadar tespit edilen 7 bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlçelerde şu ana kadar bir yıkımın olmadığı öğrenildi. Güneydoğuda deprem en çok Diyarbakır'da hasara yol açtı. Diyarbakır valiliği vatandaşların toplanma alanlarını kullanabileceğini açıkladı.