Bakan Nebati Şanlıurfa'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremden hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.Vali Salih Ayhan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, gazetecilere, depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ülke olarak zor bir gün geçiriyoruz, milletimizin feraseti ile bu zor zamanları birlikte atlatacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.