Bakan Nebati Şanlıurfa'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremden hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.
Vali Salih Ayhan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, gazetecilere, depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ülke olarak zor bir gün geçiriyoruz, milletimizin feraseti ile bu zor zamanları birlikte atlatacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
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