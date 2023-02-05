Tunceli’de tır, otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu üniversite çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tunceli merkez yönüne gitmekte olan 24 AL 852 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen tır, kayganlaşan yolda aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Meydana gelen kazada tır ve araç sürücüsü yaralanırken olay yerine 112, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.