Cerrahpaşa'dan sonra bir hastane için daha tahliye kararı

Cerrahpaşa Hastanesi'nden sonra Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.NTV'nin haberine göre, hastanenin iki hafta içinde tahliye edilmesi bekleniyor.Karar, hastane çalışanlarına tebliğ edildi. Bugün itibariyle gelen hastalara da durum açıklanıyor.Hastanedeki sağlık çalışanları Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde hizmet verecek.