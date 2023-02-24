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Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS), alınan bilgiye göre Endonezya'nın doğusunda 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 24.02.2023 - 00:19 Güncelleme: 24.02.2023 - 00:20 / Editör: Ozge Selin
Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın doğusunda bulunan Halmahera Adası'nın Tobelo kasabasında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın doğusundaki Halmahera Adası’nda yer alan Tobelo kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 97 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
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