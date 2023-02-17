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Gaziantep'te kolonları kesilen apartmanda 50 kişi hayatını kaybetti

Asrın felaketinin ardından kentte enkaz başında bekleyen bir vatandaş 5 yakınını kaybettiği bina hakkında spor salonunun kolonları kestiği gerekçesini öne sürerek duygularını aktardı.

Ekleme: 17.02.2023 - 12:49 Güncelleme: 17.02.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te kolonları kesilen apartmanda 50 kişi hayatını kaybettiKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı.

38 bin kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından binlerce ev enkaza dönüştü.

Yıkımların ardından ortaya çıkan görüntüler şoke etti.

Konuya ilişkin onlarca kişiye soruşturma açıldı.

Binayla ilgili yeni gerçek
Öte yandan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı.

Deprem nedeniyle ilçede yüzlerce bina yerle bir olurken, depremin şiddetine dayanamayarak yıkılan bazı binalarla ilgili şok bilgiler ortaya atıldı.

'Benim burada 5 tane canım gitti'
Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı'nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyleyen Ahmet Yitmez şu ifadeleri kullandı:

'Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti. Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi. Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler. Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş. En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar.'

Soruşturma başlatıldı
Öte yandan, söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te kolonları kesilen apartmanda 50 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te kolonları kesilen apartmanda 50 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te kolonları kesilen apartmanda 50 kişi hayatını kaybetti
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