Muğla'da deprem eşyalarını satarken yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından asrın felaketi yaşandı.Tüm ülkenin tek yürek olduğu felaketin ardından deprem bölgelerine vatandaşlar yardım ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor.Bir yandan da devam eden arama kurtarma çalışmalarında can pazarı yaşanıyor.Vatandaşların iyi niyetini fırsat bilen bir şüpheli, ekipleri harekete geçirdi.Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde deprem malzemesi toplandığı ihbarı sonrası polis ekipleri arama yaptı.Depremzedeler için toplandığı belirlenen malzemeleri dükkanda sattığı ihbarını alan polis ekipleri, yapılan aramada 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 beyaz havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 iç çamaşırı, 4 çocuk elbisesi, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kullanılmış bot bayan, çeşitli kuru bakliyatlar, 1 kağıt havlu, bir buçuk litre zeytinyağı ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.Gözaltına alına Ali K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.