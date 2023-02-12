Enkaz altından 158. saatte kurtarıldı
Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Hafsa Dağcı (63), 158. saatte sağ kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika artarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
158. SAATTE MUCİZE GERÇEKLEŞTİ
Depremin en ağır hasarı verdiği illerden olan Hatay'dan gelen güzel haberler umutları artırırken, 158. saatte bir mucize daha gerçekleşti. 63 yaşındaki Hafsa Dağcı, depremden günler sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
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