İstanbul merkezli 8 ilde sahte alkol operasyonu: 50 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 8 ilde sahte alkol imalathanelerine yönelik düzenlenen operasyonda 50 şüpheli yakalandı.
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.
50 GÖZALTI
Tonlarca kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda 50 şüpheli yakalandı.
TURİSTİK TESİSLERE GÖTÜRECEKLERDİ
Operasyonda şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi.
50 GÖZALTI
Tonlarca kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda 50 şüpheli yakalandı.
TURİSTİK TESİSLERE GÖTÜRECEKLERDİ
Operasyonda şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan turistik tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi.