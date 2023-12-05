  • USD: 28,85 - 28,90
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kumar ve yasa dışı bahise yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Mengene-2' operasyonu: 18 kişi gözaltında

Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mengene-2' operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken 124 kişi hakkında adli, 163 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Kumar ve yasa dışı bahise yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Mengene-2' operasyonu: 18 kişi gözaltında
Ekleme: 5.12.2023 - 09:06 Güncelleme: 5.12.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; 8.771 ekip, 27.328 personelin katılımıyla düzenlenen “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik yapılan Mengene-2 Operasyonunda;

Yasadışı Bahis uygulamasında;

4 yasa dışı bahis oynatılan işyerinde,

25 yasa dışı Bahis Oynatan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

59 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak 232.767 TL para cezası uygulandı.

12.683 işyeri ile deniz araçları ve 262 dernekte yapılan Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri Uygulamasında;

18 şahıs gözaltına alındı,

99 şahıs hakkında adli işlem,

104 şahıs hakkında idari işlem yapılarak 1.114.093 TL para cezası uygulandı,

95 umuma açık işyerine idari işlem yapıldı, 8 işyeri kapatıldı.

Mengene-2 Operasyonunda ayrıca;

4 adet av tüfeği,

10 adet ruhsatsız tabanca,

5 adet kurusıkı tabanca,

2 adet tombala makinesi,

4 adet kumar/oyun makinesi,

67.675 TL para, muhtelif miktarda döviz,

Muhtelif miktarda eroin, esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap, kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.

Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuşuyor
Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Mansur Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun!
Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... 'Özdağ talepte bulundu ben yaptım'
Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar
Terörle mücadelede son durum! Bakan Yerlikaya'dan kritik açıklama
Alman lidere ayar, Başkan Erdoğan'a resmi tören! Katar'da Türkiye farkı...
GİK'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı kararı sonrası İYİ Parti'de istifa furyası! Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru istifa etti
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
ABD'de utanç verici açıklama! 'İsrail'in sivil öldürdüğüne dair kanıt göremedik'
Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Kumar ve yasa dışı bahise yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Mengene-2' operasyonu: 18 kişi gözaltında
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'İBB, artık yönetilemez hale geldi!'
İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 130 vatandaş Gazze'den tahliye edildi
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Kocaeli'de kız arkadaşını vuran adam feryat etti: 'Sibel'im yaşasın'

Kocaeli'de kız arkadaşını vuran adam feryat etti: 'Sibel'im yaşasın'

Hobi olarak balkonda başladı! Şimdi 5 dönüm arazide devam ediyor

Hobi olarak balkonda başladı! Şimdi 5 dönüm arazide devam ediyor

WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme özelliği iPhone'lara geldi

WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme özelliği iPhone'lara geldi