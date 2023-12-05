Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak! Hedef Gazze'de kalıcı ateşkes

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin resmi davetlisi olarak dün Doha'ya geldi.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan, Lusail Sarayı'na gelişinde ise Katar Emiri El Sani tarafından törenle karşılandı. Erdoğan ve El Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. El Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. Erdoğan ve El Sani, yaklaşık bir saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili zirvenin ardından Erdoğan ve El Sani başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na geçildi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ya da atılacak adımların ele alındığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."Görüşmelerin ardından Erdoğan, El Sani tarafından onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti. Başkan Erdoğan bugün de Doha'da gerçekleştirilecek Körfez İşbirliği Konseyi'nin 44. Zirvesi'ne katılacak. Türkiye, stratejik diyalog ortağı olduğu konseyin toplantılarına uzun süredir katılmıyordu. El Sani tarafından zirveye davet edilen Erdoğan, liderlerle görüşmelerinde ikili ve bölgesel konuları ele alacak. Doha'dan bir kez daha ateşkes ve barış çağrısında bulunacak.