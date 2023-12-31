Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de de sağanak bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 13°CParçalı yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı bulutluEGEParçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı bulutluİZMİR °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlıMANİSA °C, 14°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 20°CAz bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluHATAY °C, 16°CAz bulutluMERSİN °C, 19°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı bulutluKONYA °C, 12°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 9°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 17°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 12°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 11°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı bulutluTRABZON °C, 15°CParçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 5°CParçalı bulutluKARS °C, 6°CParçalı bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı bulutluVAN °C, 7°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 14°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 13°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 10°CAz bulutlu ve açık