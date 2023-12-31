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Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 31.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'de de sağanak bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

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