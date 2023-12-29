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81 ilde eş zamanlı Çengel-5 operasyonu: 187 ton kaçak alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen ‘Çengel-5’ operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını, 187 ton kaçak-sahte alkole el konduğunu açıkladı.

81 ilde eş zamanlı Çengel-5 operasyonu: 187 ton kaçak alkol ele geçirildi
Ekleme: 29.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
81 ilde eş zamanlı Çengel-5 operasyonu: 187 ton kaçak alkol ele geçirildi
Suç ve suçlulara yönelik kararlı mücadelesini sürdüren İçişleri Bakanlığı, şimdi de sahte alkol ticareti yapanlara darbe vurdu.

Yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere karşı 81 ilde 'Çengel-5' operasyonu düzenlendi.

187 ton kaçak veya sahte içkiye el kondu

Operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 220 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı.

Yerlikaya ayrıca, 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu belirtti.

'Alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek'

81 ilde eş zamanlı Çengel-5 operasyonu: 187 ton kaçak alkol ele geçirildi

Son olarak 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini de sözlerine ekleyen Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden, aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerin sona erdirilmesi amacıyla 'Çengel-5' operasyonları düzenlendi.

'35 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi'

Operasyonlarda; 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, bin 300 adet boş şişe ve 7 bin 700 adet bandrole, 2 bin 100 adet alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu. 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.'

81 ilde eş zamanlı Çengel-5 operasyonu: 187 ton kaçak alkol ele geçirildi






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