Meteoroloji açıkladı: 28 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzarın ise; genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Parçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlıParçalı bulutluÇok bulutlu ve yağmurluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı bulutluAz bulutluAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık