İstanbul’da siyanür dehşeti! Üzerindeki notu görenler polisi aradı!

İstanbul'da bir erkek, AVM otoparkına gitti. Aracında siyanür içti. Camdaki 'Yaklaşmayın' yazısını görenler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgede geniş çaplı inceleme yapan ekipler, siyanürden etkilenmemek için özel kıyafet giydi. İşte o hareketli anlar…

Yürekleri ağza getiren olay İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir erkek, AVM'ye gitti.Otoparkta kendi aracının içinde siyanür içti. Aracının üzerine "Siyanür içtim, yaklaşmayın" yazılı notu görenler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.Olay yerine giden ekipler, siyanür maddesinden etkilenmemek için özel kıyafet giydi. Yapılan incelemede, siyanür içen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.Şahsın cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlattı.