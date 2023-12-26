Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı yurtiçi ve yurtdışında yaptığı istihbarı çalışmaların yanı sıra PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü. PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları örgüte büyük darbe vurdu.Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldüMİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 182 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 203 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi.Bu operasyonlarda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, 39 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün finansman ve lojistik imkanları açısından kritik öneme sahip orta ve üst düzey sorumluların etkisiz hale getirilmesi, örgütte büyük tahribata neden oldu.Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldüMİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları ve çoğunluğu SİHA destekli operasyonlarının, PKK içinde çatışmalara yol açtığı, güvenlik kaygısı nedeniyle teröristlerin karşılıklı suçlamalara giriştiği, örgüt içinde hesaplaşma sürecinin başladığı belirtildi. Üst düzey kayıplarını açıklamak yerine, örgüt içi infazla etkisiz hale getirilen mensuplarının adını kamuoyuyla paylaşan PKK'nın hava harekatlarıyla üzerinde yaratılan baskı, örgütten kopuşları da beraberinde getirdi. Uzun yıllardır terör örgütü PKK bünyesinde yer alan teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya çalışırken, örgüte katılımların da ciddi oranda düştüğü tespit edildi.PKK'nın sözde yöneticileri, hava harekatlarının etkisiyle Suriye ve Irak'ta faaliyet yürütemeyecek hale geldi. Saha ajanlarına hedef olma riskiyle geniş katılımlı toplantılar düzenleyemeyen örgütün sözde yöneticilerin, mensuplarına talimatlarını aktarmakta zorlandığı kaydedildi. Hava keşif faaliyetlerinden korunmak amacıyla terör örgütü mensuplarının tünellerde yaşamaya mecbur kaldığı, bu durumun, örgütün sözde üst düzey sorumlularının psikolojisini bozduğu, sağlık sorunlarının artmasına sebep olduğu belirtildi. PKK yapılan sınır ötesi operasyonlarıyla örgüte eleman temininde de güçlük çekmeye başladı.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Aralık ayı içerisinde Deyrizor'da yaptığı operasyon ise farklı bir anlam taşıdı. PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Yapılan bu operasyon örgüt içerisinde büyük rahatsızlık uyandırırken, MİT terör örgütlerine her an ensenizdeyiz mesajı da vermiş oldu.23 Haziran - Suriye Kamışlı: Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Abdurrahman Çadırcı6 Ocak- Suriye Haseke: Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz ve sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu17 Haziran- Suriye Kobani: MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından kırmızı kategoride aranan "Yılmaz Behrareş" kod adlı Osman Nuri Ocaklı14 Kasım-Irak Süleymaniye: Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu Remzi Avcı etkisiz23 Kasım - Suriye Rumeylan: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temininden sorumlu "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun14 Aralık-Kuzey Irak : Yeşil kategori de aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı7 Eylül-Suriye Rumeylan : Terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir20 Haziran-Suriye Tel Rıfat : Mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana8 Haziran -Irak Süleymaniye: PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden gri listede aranan Fehmi Öğmen ile beraberindeki sözde sorumlu Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali3 Mart- Kuzey Irak Sincar : Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlusu Ceko Pir kod adlı Saad Ali Bedel30 Nisan-Suriye Kobani : Metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah13 Mayıs-Suriye Tel Hamis: Birçok terör eylemine katılan ve üs bölgelerine yönelik saldırıların sorumlusu olduğu belirlenen PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel17 Mayıs - Suriye Kobani: PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç5 Mayıs - Kuzey Irak Gara : PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Neçirvan Seven23 Ağustos-Irak Süleymaniye: Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına28 Temmuz -Kuzey Irak-Sincar: PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlularından Mesut Celal Osman19 Ağustos-Suriye Haseke : PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz1 Eylül-Kuzey Irak Süleymaniye : PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği "Rezan Botan" kod adlı Rezan Güngen19 Eylül -Suriye Münbiç: YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu "Sara/Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş22 Eylül -Kuzey Irak Sincar: PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım27 Eylül - Irak Süleymaniye: PKK/KCK'ya Avrupa'dan katılan "Berxwedan Çiyager" kod adlı terörist Mazlum Öztürk11 Eylül -Suriye Amude: PKK/YPG'nin sözde askeri akademi sorumlusu Serhad Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek2 Ekim-Suriye Kamışlı : PKK'nın sözde Suriye asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın28 Ekim-Suriye Kuzeyi : PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo6 Ekim -Kuzey Irak Sincar: PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli31 Ekim - Kuzey Irak :PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay25 Ekim -Kuzey Irak Hakurk: PKK'nın sözde sorumlularından Sariye Atilla Kuzey17 Kasım - Suriye Kuzeyi: PKK/YPG'nin sözde sorumlularından İdris Serhat kod adlı Ali Subaşı27 Kasım - Suriye Kobani: PKK sözde Aynularab sorumlusu "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar7 Kasım -Kuzey Irak Hakurk: PKK/KCK'nın sözde Hakurk sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan10 Kasım - Kuzey Irak: Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut20 Kasım-Kuzey Irak Süleymaniye: PKK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan "Jiyan Mardin" kod adlı Gülsüme DoğanTerör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü4 Aralık -Suriye: PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş24 Aralık -Suriye Ayn-El Arab: YPG'nin Sözde Ayn El Arab Eyalet Sorumlusu Bahoz Afrin kod adlı terörist.