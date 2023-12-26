Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütüne geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Son 1 yılda SİHA destekli yapılan 182 operasyonda 203 terörist etkisiz hale getirildi. 45 enerji alt-yapı tesisi ile silah ve mühimmat depoları yerle bir edildi. PKK'ya katılım büyük oranda düşerken örgütün sorumlu düzeyde eleman bulamadığı belirtildi. Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye'nin Deyrizor şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirmesiyle PKK'ya bir kez daha 'Ensenizdeyiz' mesajı verildi.
Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı yurtiçi ve yurtdışında yaptığı istihbarı çalışmaların yanı sıra PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü. PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları örgüte büyük darbe vurdu.
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 182 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 203 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi.
ÖRGÜT GÜVENLİK KAYGISI İÇİNDE
Bu operasyonlarda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, 39 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün finansman ve lojistik imkanları açısından kritik öneme sahip orta ve üst düzey sorumluların etkisiz hale getirilmesi, örgütte büyük tahribata neden oldu.
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları ve çoğunluğu SİHA destekli operasyonlarının, PKK içinde çatışmalara yol açtığı, güvenlik kaygısı nedeniyle teröristlerin karşılıklı suçlamalara giriştiği, örgüt içinde hesaplaşma sürecinin başladığı belirtildi. Üst düzey kayıplarını açıklamak yerine, örgüt içi infazla etkisiz hale getirilen mensuplarının adını kamuoyuyla paylaşan PKK'nın hava harekatlarıyla üzerinde yaratılan baskı, örgütten kopuşları da beraberinde getirdi. Uzun yıllardır terör örgütü PKK bünyesinde yer alan teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya çalışırken, örgüte katılımların da ciddi oranda düştüğü tespit edildi.
GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI YAPAMIYORLAR
PKK'nın sözde yöneticileri, hava harekatlarının etkisiyle Suriye ve Irak'ta faaliyet yürütemeyecek hale geldi. Saha ajanlarına hedef olma riskiyle geniş katılımlı toplantılar düzenleyemeyen örgütün sözde yöneticilerin, mensuplarına talimatlarını aktarmakta zorlandığı kaydedildi. Hava keşif faaliyetlerinden korunmak amacıyla terör örgütü mensuplarının tünellerde yaşamaya mecbur kaldığı, bu durumun, örgütün sözde üst düzey sorumlularının psikolojisini bozduğu, sağlık sorunlarının artmasına sebep olduğu belirtildi. PKK yapılan sınır ötesi operasyonlarıyla örgüte eleman temininde de güçlük çekmeye başladı.
SINIRDAN 230 KİLOMETRE DERİNLİKTE OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Aralık ayı içerisinde Deyrizor'da yaptığı operasyon ise farklı bir anlam taşıdı. PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Yapılan bu operasyon örgüt içerisinde büyük rahatsızlık uyandırırken, MİT terör örgütlerine her an ensenizdeyiz mesajı da vermiş oldu.
İŞTE SÖZDE YÖNETİCİ O TERÖRİSTLER
23 Haziran - Suriye Kamışlı: Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Abdurrahman Çadırcı
6 Ocak- Suriye Haseke: Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz ve sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu
17 Haziran- Suriye Kobani: MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından kırmızı kategoride aranan "Yılmaz Behrareş" kod adlı Osman Nuri Ocaklı
14 Kasım-Irak Süleymaniye: Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu Remzi Avcı etkisiz
23 Kasım - Suriye Rumeylan: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temininden sorumlu "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun
14 Aralık-Kuzey Irak : Yeşil kategori de aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı
7 Eylül-Suriye Rumeylan : Terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir
20 Haziran-Suriye Tel Rıfat : Mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana
8 Haziran -Irak Süleymaniye: PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden gri listede aranan Fehmi Öğmen ile beraberindeki sözde sorumlu Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali
3 Mart- Kuzey Irak Sincar : Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlusu Ceko Pir kod adlı Saad Ali Bedel
30 Nisan-Suriye Kobani : Metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah
13 Mayıs-Suriye Tel Hamis: Birçok terör eylemine katılan ve üs bölgelerine yönelik saldırıların sorumlusu olduğu belirlenen PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel
17 Mayıs - Suriye Kobani: PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç
5 Mayıs - Kuzey Irak Gara : PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Neçirvan Seven
23 Ağustos-Irak Süleymaniye: Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına
28 Temmuz -Kuzey Irak-Sincar: PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlularından Mesut Celal Osman
19 Ağustos-Suriye Haseke : PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz
1 Eylül-Kuzey Irak Süleymaniye : PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği "Rezan Botan" kod adlı Rezan Güngen
19 Eylül -Suriye Münbiç: YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu "Sara/Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş
22 Eylül -Kuzey Irak Sincar: PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım
27 Eylül - Irak Süleymaniye: PKK/KCK'ya Avrupa'dan katılan "Berxwedan Çiyager" kod adlı terörist Mazlum Öztürk
11 Eylül -Suriye Amude: PKK/YPG'nin sözde askeri akademi sorumlusu Serhad Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek
2 Ekim-Suriye Kamışlı : PKK'nın sözde Suriye asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın
28 Ekim-Suriye Kuzeyi : PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo
6 Ekim -Kuzey Irak Sincar: PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli
31 Ekim - Kuzey Irak :PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay
25 Ekim -Kuzey Irak Hakurk: PKK'nın sözde sorumlularından Sariye Atilla Kuzey
17 Kasım - Suriye Kuzeyi: PKK/YPG'nin sözde sorumlularından İdris Serhat kod adlı Ali Subaşı
27 Kasım - Suriye Kobani: PKK sözde Aynularab sorumlusu "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar
7 Kasım -Kuzey Irak Hakurk: PKK/KCK'nın sözde Hakurk sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan
10 Kasım - Kuzey Irak: Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut
20 Kasım-Kuzey Irak Süleymaniye: PKK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan "Jiyan Mardin" kod adlı Gülsüme Doğan
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
4 Aralık -Suriye: PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş
24 Aralık -Suriye Ayn-El Arab: YPG'nin Sözde Ayn El Arab Eyalet Sorumlusu Bahoz Afrin kod adlı terörist.