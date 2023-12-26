  • USD: 29,26 - 29,32
  • EURO: 32,24 - 32,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütüne geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirildi. Son 1 yılda SİHA destekli yapılan 182 operasyonda 203 terörist etkisiz hale getirildi. 45 enerji alt-yapı tesisi ile silah ve mühimmat depoları yerle bir edildi. PKK'ya katılım büyük oranda düşerken örgütün sorumlu düzeyde eleman bulamadığı belirtildi. Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye'nin Deyrizor şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirmesiyle PKK'ya bir kez daha 'Ensenizdeyiz' mesajı verildi.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Ekleme: 26.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Türkiye'nin terörle mücadelede izlediği "tehdidi sınır ötesinde bertaraf etme" stratejisi doğrultusunda, Milli İstihbarat Teşkilatı yurtiçi ve yurtdışında yaptığı istihbarı çalışmaların yanı sıra PKK'nın Suriye ve Irak'taki mensuplarını hedef alan operasyonları, yıl boyunca kesintisiz sürdü. PKK'nın sözde üst düzey kadrosuna yönelik nokta operasyonları örgüte büyük darbe vurdu.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
MİT, son bir yıl içerisinde, çoğunluğu SİHA destekli 182 operasyonda, aralarında sözde yöneticilerinin de bulunduğu toplam 203 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarında örgütün faydalandığı rafineri, petrol kuyusu, enerji santrali gibi kritik enerji ve altyapı tesisleri, silah ve mühimmat depoları başta olmak üzere 45 hedef de imha edildi.

ÖRGÜT GÜVENLİK KAYGISI İÇİNDE

Bu operasyonlarda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren ve planlayan teröristlerin yanı sıra terör örgütüne silah, para ve eleman temin eden, özellikle terör örgütünün Suriye ve Irak'ta varlığını sürdürmesi için faaliyet yürüten sözde sorumlular da hedef alındı. Bu kapsamda, 39 sözde örgüt sorumlusu etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün finansman ve lojistik imkanları açısından kritik öneme sahip orta ve üst düzey sorumluların etkisiz hale getirilmesi, örgütte büyük tahribata neden oldu.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları ve çoğunluğu SİHA destekli operasyonlarının, PKK içinde çatışmalara yol açtığı, güvenlik kaygısı nedeniyle teröristlerin karşılıklı suçlamalara giriştiği, örgüt içinde hesaplaşma sürecinin başladığı belirtildi. Üst düzey kayıplarını açıklamak yerine, örgüt içi infazla etkisiz hale getirilen mensuplarının adını kamuoyuyla paylaşan PKK'nın hava harekatlarıyla üzerinde yaratılan baskı, örgütten kopuşları da beraberinde getirdi. Uzun yıllardır terör örgütü PKK bünyesinde yer alan teröristler güvenlik güçlerine teslim olmaya çalışırken, örgüte katılımların da ciddi oranda düştüğü tespit edildi.

GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI YAPAMIYORLAR

PKK'nın sözde yöneticileri, hava harekatlarının etkisiyle Suriye ve Irak'ta faaliyet yürütemeyecek hale geldi. Saha ajanlarına hedef olma riskiyle geniş katılımlı toplantılar düzenleyemeyen örgütün sözde yöneticilerin, mensuplarına talimatlarını aktarmakta zorlandığı kaydedildi. Hava keşif faaliyetlerinden korunmak amacıyla terör örgütü mensuplarının tünellerde yaşamaya mecbur kaldığı, bu durumun, örgütün sözde üst düzey sorumlularının psikolojisini bozduğu, sağlık sorunlarının artmasına sebep olduğu belirtildi. PKK yapılan sınır ötesi operasyonlarıyla örgüte eleman temininde de güçlük çekmeye başladı.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

SINIRDAN 230 KİLOMETRE DERİNLİKTE OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Aralık ayı içerisinde Deyrizor'da yaptığı operasyon ise farklı bir anlam taşıdı. PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Yapılan bu operasyon örgüt içerisinde büyük rahatsızlık uyandırırken, MİT terör örgütlerine her an ensenizdeyiz mesajı da vermiş oldu.

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

İŞTE SÖZDE YÖNETİCİ O TERÖRİSTLER

23 Haziran - Suriye Kamışlı: Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde yöneticisi Abdurrahman Çadırcı

6 Ocak- Suriye Haseke: Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz ve sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu

17 Haziran- Suriye Kobani: MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından kırmızı kategoride aranan "Yılmaz Behrareş" kod adlı Osman Nuri Ocaklı

14 Kasım-Irak Süleymaniye: Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu Remzi Avcı etkisiz

23 Kasım - Suriye Rumeylan: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temininden sorumlu "Hayri Serhat" kod adlı Fahrettin Tolun

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

14 Aralık-Kuzey Irak : Yeşil kategori de aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı

7 Eylül-Suriye Rumeylan : Terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir

20 Haziran-Suriye Tel Rıfat : Mavi kategoride aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Rıdvan Ulugana

8 Haziran -Irak Süleymaniye: PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden gri listede aranan Fehmi Öğmen ile beraberindeki sözde sorumlu Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali

3 Mart- Kuzey Irak Sincar : Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlusu Ceko Pir kod adlı Saad Ali Bedel

30 Nisan-Suriye Kobani : Metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

13 Mayıs-Suriye Tel Hamis: Birçok terör eylemine katılan ve üs bölgelerine yönelik saldırıların sorumlusu olduğu belirlenen PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel

17 Mayıs - Suriye Kobani: PKK/YPG'nin sözde Aynularab mali sorumlusu "Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin" kod adlı Tuba Karakoç

5 Mayıs - Kuzey Irak Gara : PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu Neçirvan Seven

23 Ağustos-Irak Süleymaniye: Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına

28 Temmuz -Kuzey Irak-Sincar: PKK/KCK'nın sözde Sincar sorumlularından Mesut Celal Osman

19 Ağustos-Suriye Haseke : PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz

1 Eylül-Kuzey Irak Süleymaniye : PKK'nın saldırı ve sabotaj amacıyla eğitim verdiği "Rezan Botan" kod adlı Rezan Güngen

19 Eylül -Suriye Münbiç: YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu "Sara/Şervin Derik" kod adlı Uman Derviş

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

22 Eylül -Kuzey Irak Sincar: PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım

27 Eylül - Irak Süleymaniye: PKK/KCK'ya Avrupa'dan katılan "Berxwedan Çiyager" kod adlı terörist Mazlum Öztürk

11 Eylül -Suriye Amude: PKK/YPG'nin sözde askeri akademi sorumlusu Serhad Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek

2 Ekim-Suriye Kamışlı : PKK'nın sözde Suriye asayiş sorumlusu, 2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı Müzdelif Taşkın

28 Ekim-Suriye Kuzeyi : PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo

6 Ekim -Kuzey Irak Sincar: PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli

31 Ekim - Kuzey Irak :PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü

25 Ekim -Kuzey Irak Hakurk: PKK'nın sözde sorumlularından Sariye Atilla Kuzey

17 Kasım - Suriye Kuzeyi: PKK/YPG'nin sözde sorumlularından İdris Serhat kod adlı Ali Subaşı

27 Kasım - Suriye Kobani: PKK sözde Aynularab sorumlusu "Karker Andok" kod adlı Mutlu Kacar

7 Kasım -Kuzey Irak Hakurk: PKK/KCK'nın sözde Hakurk sorumlularından "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan

10 Kasım - Kuzey Irak: Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu "Rızgar Suvar" kod adlı Yadin Bulut

20 Kasım-Kuzey Irak Süleymaniye: PKK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan "Jiyan Mardin" kod adlı Gülsüme Doğan

Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
4 Aralık -Suriye: PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş

24 Aralık -Suriye Ayn-El Arab: YPG'nin Sözde Ayn El Arab Eyalet Sorumlusu Bahoz Afrin kod adlı terörist.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MİT'ten nokta operasyon: 50'ye yakın hedef vuruldu!
Netanyahu 3 şart sıraladı: 'Daha azı olmayacak' dedi
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Yılın son Kabinesi yarın toplanacak! İşte masadaki konular! Asgari ücret, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'deki zulmü, İsveç...
Şehit Çağatay Erenoğlu'nun acılı eşi cenazede güçlükle ayakta durdu
81 ilde eş zamanlı gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Mehmetçiği şehit eden silahlar İsveç'ten! Skandal detay ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki
CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelengi parçaladılar: Burada ne işi var! Kaldırın bunu
Bakan Tunç'tan dokunulmazlık açıklaması: 'Vekiller terörü desteklerse...'
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kazakistan'da ANKA-S heyecanı: Türk savunma sanayisi Kazak ordusuna güç verecek
Merdan Yanardağ'dan skandal! Şehit yakınlarına tehdit savurdu: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Katil İsrail’den yeni işkence! Gazzeli çocukları yarı çıplak soyup…
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Barbaros Hayrettin Paşa gemisi gün sayıyor
32 ilde teröristlere darbe: 208 şüpheli yakalandı
İsrail’de kırmızı alarm! Üst düzey yetkilinin ölümü kaos yarattı: Siyonistler bedelini ödeyecek!
İsrail’in infaz raporları dehşete düşürdü: Yüzyılın en yüksek sivil kayıp oranı!
Ermeniler için ağıt yakan Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin Mehmetçik'i hedef aldı
Terör örgütü PKK’nın ensesindeyiz! 230 kilometre derinliğe kadar inildi: 39 sözde örgüt yöneticisi öldürüldü
Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Meteoroloji duyurdu! Birçok ile sis uyarısı

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Sakın çöpe atmayın: Kabuğu kendinden 70 kat daha faydalı milyonlarca antioksidan içeriyor

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Pişirirken köpürüyorsa sakın tüketmeyin: Kestane diye hayvan yemi yiyor olabilirsiniz!

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

Kredi kartı sahiplerine 'para puan' uyarısı: Milyonlarca lira 1 Ocak'ta silinebilir

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!

Hasadı tam 150 bin lira: Çiftçilerin yeni gözdesi!