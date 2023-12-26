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En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

TÜİK, en uzun yaşam süresine sahip illerin listesini açıkladı. Dikkat çeken verilerin yer aldığı listede; yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. olarak kayıtlara geçti. TÜİK tarafından açıklanan listede, ilk sıradaki şehir ise dikkat çekti. İşte il il yaşam süreleri ve haberin detayları...

Ekleme: 26.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en uzun yaşam süresine sahip illerin listesini tek tek açıkladı. Listede dikkat çeken veriler yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan listedeki ilk sıradaki şehir ise dikkat çekti.

Peki yaşam süresi en uzun şehir hangisi? İşte TÜİK verilerine göre il il yaşam süresi...

KİLİS

Erkek: 72.3

Kadın: 77.6

Genel Ortalama: 75

VAN

Erkek: 73.2

Kadın: 78.0

Genel Ortalama: 75,6

AĞRI

Erkek: 73.7

Kadın: 77.5

Genel Ortalama: 75.6

ARDAHAN

Erkek: 73.5

Kadın: 79.9

Genel Ortalama: 76.6

GAZİANTEP

Erkek: 76.7

Kadın: 79.5

Genel Ortalama: 76.7

KÜTAHYA

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

AFYONKARAHİSAR

Erkek: 74.6

Kadın: 79.4

Genel Ortalama: 77

KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel Ortalama: 77.1

TEKİRDAĞ

Erkek: 74.4

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.1

KIRKLARELİ

Erkek: 74.6

Kadın: 79.2

Genel Ortalama: 76.9

ERZURUM

Erkek: 74.9

Kadın: 79.7

Genel Ortalama: 77.3

HAKKARİ

Erkek: 74.4

Kadın: 79.1

Genel Ortalama: 77.3

MANİSA

Erkek: 74.4

Kadın: 80.4

Genel Ortalama: 77.4

ADANA

Erkek: 74.5

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.4

ŞANLIURFA

Erkek: 74.1

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.4

BURSA

Erkek: 74.9

Kadın: 80.1

Genel Ortalama: 77.5

SAKARYA

Erkek: 74.8

Kadın: 80.3

Genel Ortalama: 77.5

BİTLİS

Erkek: 75

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.5

KASTAMONU

Erkek: 74.6

Kadın: 80.5

Genel Ortalama: 77.5

MUŞ

Erkek: 74.2

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.5

BAYBURT

Erkek: 74.4

Kadın: 80.8

Genel Ortalama: 77.5

ESKİŞEHİR

Erkek: 75.2

Kadın: 80

Genel Ortalama: 77.5

NEVŞEHİR

Erkek: 74.9

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.6

TOKAT

Erkek: 75.1

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.6

BALIKESİR

Erkek: 74.8

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.6

BARTIN

Erkek: 74.8

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.6

BİLECİK

Erkek: 74.8

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.7

ÇANAKKALE

Erkek: 74.4

Kadın: 81.2

Genel Ortalama: 77.7

KARS

Erkek: 75.1

Kadın: 80.3

Genel Ortalama: 77.7

DÜZCE

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.7

EDİRNE

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.7

AMASYA

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 77.8

SİVAS

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 77.8

BİNGÖL

Erkek: 75.5

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.8

YOZGAT

Erkek: 75

Kadın: 80.7

Genel Ortalama: 77.8

HATAY

Erkek: 75.6

Kadın: 80.2

Genel Ortalama: 77.9

KOCAELİ

Erkek: 75.5

Kadın: 80.3

Genel Ortalama: 77.9

ZONGULDAK

Erkek: 75

Kadın: 80.7

Genel Ortalama: 77.9

SİİRT

Erkek: 74.6

Kadın: 81.2

Genel Ortalama: 77.9

KAYSERİ

Erkek: 75.3

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78

ŞIRNAK

Erkek: 74.1

Kadın: 81.7

Genel Ortalama: 78

UŞAK

Erkek: 75.7

Kadın: 80.4

Genel Ortalama: 78

KONYA

Erkek: 75.6

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78.1

SAMSUN

Erkek: 75.1

Kadın: 81.1

Genel Ortalama: 78.2

DİYARBAKIR

Erkek: 75.1

Kadın: 81.1

Genel Ortalama: 78.2

KIRŞEHİR

Erkek: 75.3

Kadın: 81

Genel Ortalama: 78.2

AKSARAY

Erkek: 75.5

Kadın: 80.8

Genel Ortalama: 78.2

ÇANKIRI

Erkek: 75.3

Kadın: 81.3

Genel Ortalama: 78.2

MERSİN

Erkek: 75.5

Kadın: 81

Genel Ortalama: 78.3

IĞDIR

Erkek: 75.9

Kadın: 80.6

Genel Ortalama: 78.3

ÇORUM

Erkek: 75.6

Kadın: 81.1

Genel Ortalama: 78.3

NİĞDE

Erkek: 75.4

Kadın: 81.3

Genel Ortalama: 78.4

ELAZIĞ

Erkek: 76

Kadın: 80.9

Genel Ortalama: 78.5

KARABÜK

Erkek: 75.5

Kadın: 81.7

Genel Ortalama: 78.5

OSMANİYE

Erkek: 75.9

Kadın: 81.3

Genel Ortalama: 78.6

SİNOP

Erkek: 76

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 78.6

YALOVA

Erkek: 75.6

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.6

BURDUR

Erkek: 75.9

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.6

İSTANBUL

Erkek: 75.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.7

AYDIN

Erkek: 75.7

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.7

ISPARTA

Erkek: 76.2

Kadın: 81.2

Genel Ortalama: 78.7

BATMAN

Erkek: 75.4

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.7

İZMİR

Erkek: 75.8

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.8

MALATYA

Erkek: 75.9

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.8

DENİZLİ

Erkek: 76.1

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.8

KARAMAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

ERZİNCAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

KAHRAMANMARAŞ

Erkek: 76.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 79.1

BOLU

Erkek: 76.5

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.2

ARTVİN

Erkek: 76

Kadın: 82.7

Genel Ortalama: 79.3

ANTALYA

Erkek: 76.6

Kadın: 82

Genel Ortalama: 79.2

ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5
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