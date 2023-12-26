En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri

TÜİK, en uzun yaşam süresine sahip illerin listesini açıkladı. Dikkat çeken verilerin yer aldığı listede; yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. olarak kayıtlara geçti. TÜİK tarafından açıklanan listede, ilk sıradaki şehir ise dikkat çekti. İşte il il yaşam süreleri ve haberin detayları...