En uzun yaşam süresine sahip iller açıklandı! Hangi şehrimiz ilk sırada? İşte il il yaşam süreleri
TÜİK, en uzun yaşam süresine sahip illerin listesini açıkladı. Dikkat çeken verilerin yer aldığı listede; yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0. olarak kayıtlara geçti. TÜİK tarafından açıklanan listede, ilk sıradaki şehir ise dikkat çekti. İşte il il yaşam süreleri ve haberin detayları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en uzun yaşam süresine sahip illerin listesini tek tek açıkladı. Listede dikkat çeken veriler yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan listedeki ilk sıradaki şehir ise dikkat çekti.
Peki yaşam süresi en uzun şehir hangisi? İşte TÜİK verilerine göre il il yaşam süresi...
KİLİS
Erkek: 72.3
Kadın: 77.6
Genel Ortalama: 75
VAN
Erkek: 73.2
Kadın: 78.0
Genel Ortalama: 75,6
AĞRI
Erkek: 73.7
Kadın: 77.5
Genel Ortalama: 75.6
ARDAHAN
Erkek: 73.5
Kadın: 79.9
Genel Ortalama: 76.6
GAZİANTEP
Erkek: 76.7
Kadın: 79.5
Genel Ortalama: 76.7
KÜTAHYA
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
AFYONKARAHİSAR
Erkek: 74.6
Kadın: 79.4
Genel Ortalama: 77
KIRIKKALE
Erkek: 74.6
Kadın: 79.6
Genel Ortalama: 77.1
TEKİRDAĞ
Erkek: 74.4
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.1
KIRKLARELİ
Erkek: 74.6
Kadın: 79.2
Genel Ortalama: 76.9
ERZURUM
Erkek: 74.9
Kadın: 79.7
Genel Ortalama: 77.3
HAKKARİ
Erkek: 74.4
Kadın: 79.1
Genel Ortalama: 77.3
MANİSA
Erkek: 74.4
Kadın: 80.4
Genel Ortalama: 77.4
ADANA
Erkek: 74.5
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.4
ŞANLIURFA
Erkek: 74.1
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.4
BURSA
Erkek: 74.9
Kadın: 80.1
Genel Ortalama: 77.5
SAKARYA
Erkek: 74.8
Kadın: 80.3
Genel Ortalama: 77.5
BİTLİS
Erkek: 75
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.5
KASTAMONU
Erkek: 74.6
Kadın: 80.5
Genel Ortalama: 77.5
MUŞ
Erkek: 74.2
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.5
BAYBURT
Erkek: 74.4
Kadın: 80.8
Genel Ortalama: 77.5
ESKİŞEHİR
Erkek: 75.2
Kadın: 80
Genel Ortalama: 77.5
NEVŞEHİR
Erkek: 74.9
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.6
TOKAT
Erkek: 75.1
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.6
BALIKESİR
Erkek: 74.8
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.6
BARTIN
Erkek: 74.8
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.6
BİLECİK
Erkek: 74.8
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.7
ÇANAKKALE
Erkek: 74.4
Kadın: 81.2
Genel Ortalama: 77.7
KARS
Erkek: 75.1
Kadın: 80.3
Genel Ortalama: 77.7
DÜZCE
Erkek: 75
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.7
EDİRNE
Erkek: 74.8
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.7
AMASYA
Erkek: 75
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 77.8
SİVAS
Erkek: 74.8
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 77.8
BİNGÖL
Erkek: 75.5
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.8
YOZGAT
Erkek: 75
Kadın: 80.7
Genel Ortalama: 77.8
HATAY
Erkek: 75.6
Kadın: 80.2
Genel Ortalama: 77.9
KOCAELİ
Erkek: 75.5
Kadın: 80.3
Genel Ortalama: 77.9
ZONGULDAK
Erkek: 75
Kadın: 80.7
Genel Ortalama: 77.9
SİİRT
Erkek: 74.6
Kadın: 81.2
Genel Ortalama: 77.9
KAYSERİ
Erkek: 75.3
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 78
ŞIRNAK
Erkek: 74.1
Kadın: 81.7
Genel Ortalama: 78
UŞAK
Erkek: 75.7
Kadın: 80.4
Genel Ortalama: 78
KONYA
Erkek: 75.6
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 78.1
SAMSUN
Erkek: 75.1
Kadın: 81.1
Genel Ortalama: 78.2
DİYARBAKIR
Erkek: 75.1
Kadın: 81.1
Genel Ortalama: 78.2
KIRŞEHİR
Erkek: 75.3
Kadın: 81
Genel Ortalama: 78.2
AKSARAY
Erkek: 75.5
Kadın: 80.8
Genel Ortalama: 78.2
ÇANKIRI
Erkek: 75.3
Kadın: 81.3
Genel Ortalama: 78.2
MERSİN
Erkek: 75.5
Kadın: 81
Genel Ortalama: 78.3
IĞDIR
Erkek: 75.9
Kadın: 80.6
Genel Ortalama: 78.3
ÇORUM
Erkek: 75.6
Kadın: 81.1
Genel Ortalama: 78.3
NİĞDE
Erkek: 75.4
Kadın: 81.3
Genel Ortalama: 78.4
ELAZIĞ
Erkek: 76
Kadın: 80.9
Genel Ortalama: 78.5
KARABÜK
Erkek: 75.5
Kadın: 81.7
Genel Ortalama: 78.5
OSMANİYE
Erkek: 75.9
Kadın: 81.3
Genel Ortalama: 78.6
SİNOP
Erkek: 76
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 78.6
YALOVA
Erkek: 75.6
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.6
BURDUR
Erkek: 75.9
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.6
İSTANBUL
Erkek: 75.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.7
AYDIN
Erkek: 75.7
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.7
ISPARTA
Erkek: 76.2
Kadın: 81.2
Genel Ortalama: 78.7
BATMAN
Erkek: 75.4
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.7
İZMİR
Erkek: 75.8
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.8
MALATYA
Erkek: 75.9
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.8
DENİZLİ
Erkek: 76.1
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.8
KARAMAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
ERZİNCAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
KAHRAMANMARAŞ
Erkek: 76.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 79.1
BOLU
Erkek: 76.5
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.2
ARTVİN
Erkek: 76
Kadın: 82.7
Genel Ortalama: 79.3
ANTALYA
Erkek: 76.6
Kadın: 82
Genel Ortalama: 79.2
ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5