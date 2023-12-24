Şehit askerimizin son paylaşımı: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez

Önceki gün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit olmuştu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı bir haber daha duyurdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz de yaralandı.Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi. Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde bulunan evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı.Şehit Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, 'Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan' yazarak fotoğraflarını paylaştı.