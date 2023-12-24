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AK Parti Gençlik Kolları vefatı yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u anıyor!

25-26 Aralık tarihleri arasında Ankara ATO Congresium’da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından “Mehmet Akif Ersoy Günleri” düzenlenecek.

Ekleme: 24.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Gençlik Kolları vefatı yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u anıyor!
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, programın detaylarını açıkladı;

“Bizler için, AK Gençlik için Mehmet Akif Ersoy’un yeri her zaman farklıdır. İstiklalimiz için milletimizin kahramanca verdiği mücadeleyi o dönemde yazdığı marş ile satırlarına nakış nakış işledi. Bugün bizler de onu hayırla yâd ediyor, minnet borcu duyuyoruz.”

“2 gün sürecek olan programımızda birbirinden kıymetli isimleri ağırlayacak, söyleşiler gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar Mehmet Akif Ersoy ile ilgili programlar yapmış, eserler ortaya koymuş sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyelerimiz de program alanımızda stant açacaklar. Böylelikle gençler için sosyal ve entellektüel bir ortamın olduğu, söyleşilerle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri iki gün geçirmeyi hedefliyoruz.”

“Mehmet Akif Ersoy Günleri kapsamında 25 Aralık Pazartesi günü; Prof. Dr. Erol Göka, Dr. Celal Fedai, İsmail Kılıçarslan ve Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımlarıyla ve 26 Aralık Salı günü; Ahmet Yenilmez, Ali Emre, Ersin Çelik, İsmail Halis ve Mustafa Akar’ın katılımlarıyla Mehmet Akif Ersoy konulu çeşitli söyleşiler ve konferanslar gerçekleştireceğiz.” “Ve anma günlerimiz kapsamında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’da Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gençlerle anlamlı bir buluşma gerçekleştireceğiz.” Mehmet Akif Ersoy’un AK Gençlik için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan İnan, “AK Gençlik olarak Mehmet Akif Ersoy’a olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Onun idealindeki olan Asım, bugün AK Gençlik’tir. Ve AK Gençlik olarak bizler ona olan minnet borcumuzu ancak onu anlayarak ve davasını hayatımıza nakşederek ödeyebiliriz. Bugün bu programı yapma amacımız tam olarak da buna hizmet etmektedir.”

“Ayrıca programımız kapsamında İstiklal Şairi 100’ümüzden Akif’e konulu mektup, şiir ve resim yarışması düzenliyoruz. Her kategoride birinci olana 20 bin TL değerinde hediye çeki verilecek. Böylelikle gençlerimizin Mehmet Akif Ersoy’u okumaları, anlamaları ve tanımaları için teşvik ediyoruz. Yarışmamıza yoğun bir katılım da oldu. Gençlerimizin edebiyata ve sanata bu denli yönelmeleri de ayrıca bizi çok mutlu etti. Bu tarz programlarımızın sayısını arttırarak yeteneği olan genç arkadaşlarımızı da keşfetmeyi, onlarla tanışmayı sürdüreceğiz.”
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