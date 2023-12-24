Acılı babadan duygulandıran paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.

Önceki gün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit düşmüştü.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı bir haber daha verdi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi.Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.Şehit Aslan'ın cenazesinin memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı.Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, 'Oğlum şehit oldu ne mutlu bana' ifadelerini kullandı.