MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.
Terörle mücadeleye ilişkin yapılan paylaşımda, 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan terörist grubun, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.
"5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
"PKK/YPG ile mücadeleye devam"
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!
Terörle mücadeleye ilişkin yapılan paylaşımda, 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
Paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan terörist grubun, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.
"5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
"PKK/YPG ile mücadeleye devam"
Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!