MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.Terörle mücadeleye ilişkin yapılan paylaşımda, 5 teröristin öldürüldüğü belirtildi.Paylaşımda Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan terörist grubun, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!