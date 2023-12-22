Başkan Erdoğan: Piyasayı manipüle etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünde borsamızın 150'nci yaşını hep birlikte gururla kutluyoruz. Borsamız ilk kez 1873 yılında faaliyete başladı. 1985 yılındığına gelindiğinde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası kuruldu. Daha sonra farklı borsalarımızı tek çatı altında toplamaya karar verdik. Borsamız bir anonim şirkete dönüşerek daha şeffaf daha dinamik, takas ve saklama kurumları ile daha entegre bir yapıya kavuştu. Türkiye Varlık Fonu'nun tesis ile birlikte Borsa İstanbul'u 2017 senesinde Varlık Fonu'nun portföyüne dahil ettik. Varlık Fonu'nun ortaklık oranı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ait payın satın alınması sonrasında yüzde 90,6'ya çıktı. Böylelikle Borsa İstanbul'un yapısal dönüşüm süreci tamamlanmış oldu. Tam 1,5 asırdır ülkemizin kalkınması, büyümesi, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdamın, üretimin ve yatırımın artması için çaba harcayan borsamızın bütün mensuplarını şükranla yad ediyorum. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören tüm şirketlerimize de Türkiye ekonomisine yaptıkları katkı için teşekkür ediyorum.Borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son bir buçuk asırda inişli çıkışlı halinin en yakın tanıkları arasında yer alıyor.Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz.Borsa İstanbul'u sadece cumhuriyetimizin değil küresel sistemin canlı tanıklarından olarak nitelendiriyoruz. Burada öncelikle şu hususa dikkatlarinizi çekmek istiyorum. Borsa'nın ilk kurulduğu yıllar Osmanlı'nın borçları ödemeye zorlandığı yıllara tekabül etmektedir. Galata bankerlerinin ülkenin yerel kaynaklarını nasıl engellediklerini çok net bir şekilde görüyoruz.Battık bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına doğrudan katkısı olmayan diğer yatırım araçlarına yönlendirildi. Gelişmiş ülkelerde daha farklı bir durum söz konusudur.Bizim bu doğrultada daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Meydanı boş bırakamayız. Borsa İstanbul'dan bu konuda daha fazla çaba göstermelerini bekliyoruz.İktidarımı döneminde, küresel ekonomiyle entegrasyon temel prensibimiz oldu. Sermaya piyasalarımızı rantiyeden çıkartarak, ülkemizin, milletimizin hizmetinde olmasını temenni ettik. Ekonomi ve finans sistemimizde yenilikler yaptık. İstanbul Finans Merkezi'nin de hizmete girmesiyle, Türkiye'nin finans alanındaki yeri daha da güçlendi. Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün hem içerde hem dışarda giderek arttığını görüyoruz.Türkiye uluslararası sermaya açısından çekim merkezi vasfını koruyor. Önümüzdeki dönemde sermaya piyasalarımızın daha da derinleşmesine ağırlık vereceğiz. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz.Yeni özgün, ve çığır açan projelerle borsamızın ekonomiye omuz verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Borsamızın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği BİSTEK-3 sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.