570 binden fazla Gazzeli felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya

İsrail, haftalar boyunca ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze'de saldırılar şiddetlenerek yeniden başladı.7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.'Gazzelilerin yüzde 26'sı felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya'Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 'Gazze'deki dört haneden biri şu an aşırı açlıkla karşı karşıya ve yeni Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre yeterli gıda, temiz su, sağlık ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık riski var' ifadesi kullanıldı.WFP'nin Gazze'ye yönelik son gıda güvenliği analizi raporunda Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğu bildirildi.Açıklamada, 'IPC raporu Gazzelilerin yüzde 26'sının (576 bin 600 kişi) gıda kaynaklarını ve başa çıkma kapasitesini tükettiğini ve felaket düzeydeki açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı' ifadesi yer aldı.IPC raporunda 'mevcut yoğun çatışma ve sınırlı insani erişim durumunun devam etmesi halinde gelecek 6 ay içinde kıtlık yaşanma riski' bulunduğu da bildirildi.'Birçok yetişkin, çocuklar yemek yesin diye aç kalıyor'Gazze'deki insanların WFP personeline günlerini çoğunlukla yemek yemeden geçirdiklerini ve birçok yetişkinin de çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kaldıklarını söylediği aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain, şu ifadeleri kullandı:WFP, haftalardır yaklaşan bu felaket konusunda uyarıyordu. Maalesef talep ettiğimiz güvenli ve düzenli erişim olmadan durum çaresiz. Gazze'deki hiç kimse açlık konusunda güvende değil. İnsanların açlıktan ölmesine seyirci kalamayız. Malzemelerin Gazze'ye ulaşması ve sivillerin hayat kurtaran yardımları güvenli şekilde alabilmesi için hemen insani yardım erişimine ihtiyaç var. Şu an en çok ihtiyaç duyulan şey barıştır. WFP, insani ateşkes çağrısını yineliyor. Dünya hayat kurtarmak için bir araya gelmeli.