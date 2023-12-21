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Kocaeli'de onlarca araç sahibini şoke eden olay: Camları patlatıp kayıplara karıştılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otoparkta meydana gelen olay görenleri hayret ettirdi. Park halindeki 35 aracın camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı. Polis ekipleri olayı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekleme: 21.12.2023 - 08:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:38 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de onlarca araç sahibini şoke eden olay: Camları patlatıp kayıplara karıştılarOlay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi sahil kenarında bulunan otoparkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aracını otoparka park eden sürücü, bir süre sonra geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü

Kocaeli'de onlarca araç sahibini şoke eden olay: Camları patlatıp kayıplara karıştılar

Kendi otomobili ile birlikte birçok aracın ön ve arka camının kırılmış olduğunu gören sürücü polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de onlarca araç sahibini şoke eden olay: Camları patlatıp kayıplara karıştılar

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı tespitlerde 35 aracın kimisinin ön kimisinin ise arka camının taşla patlatıldığını tespit etti. Polis ekipleri olayı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Yaklaşık 35-40 aracın camını patlatmışlar'Aracı zarar gören Yakup Çep, “Otoparka her zamanki gibi aracımı park ettim. Bir saat içerisinde geri döndüğümde aracımın ön camının taşla kırmış olduklarını gördüm. Yaklaşık 35-40 aracın camını patlatmışlar. Kimin veya kimlerin yaptığını bilmiyorum. Bunu yapanlardan şikayetçiyim” dedi.Hilmi İnan ise, “Benim aracımla birlikte 35-40 aracın camını patlatmışlar. Şikayetçiyim' diye konuştu.

Kocaeli'de onlarca araç sahibini şoke eden olay: Camları patlatıp kayıplara karıştılar

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