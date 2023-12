İstanbul Maltepe'de korkunç görüntü: Bariyerlere saplandı!

Feci kaza, saat 13.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Maltepe mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Can Artuç'un kullandığı 34 DVH 346 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Can Artuç ile yolcu koltuğunda oturan Doğan Can Öksüz yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları araç içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik, 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı...