Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 15°C, 28°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 17°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMUĞLA 13°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluANTALYA 17°C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluBURDUR 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluHATAY 19°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 10°C, 22°CYağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyorDÜZCE 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 10°C, 22°CYağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyorZONGULDAK 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvveli olması bekleniyor.AMASYA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis ve Muş çevreleri ile Ağrı'nın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 18°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu