24 İlde Dolandırıcılık Operasyonu! 113 Şüpheli Tutuklandı

Yurt genelinde dolandırıcılıkla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri, 24 ilde başarılı çalışmalara imza attı.Çalışmalar kapsamında çok sayıda vatandaşı 936 milyon 581 bin TL zarara uğrattığı belirlenen 224 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin; umre organizasyonu, iş bulma, vize ve oturma izni sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ortaya çıktı. Sahte altın satışı, sahte vekaletnameyle gayrimenkul devri, piramit şeması yöntemi ve sosyal medya ilanlarıyla çok sayıda kişinin mağdur edildiği belirlendi.24 ilde gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanlığı, 113 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.Operasyon kapsamında,-224 şüpheli yakalandı-113 şüpheli tutuklandı,-91 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.'Polisimiz tarafından 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, vatandaşlarımızı 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edilen kişilere yönelik olarak 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden: -133'ü tutuklandı. 91'i hakkında adli soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlükleri, Genel Güvenlik Müdürlüğü Kamu Düzeni Birimi ve Başsavcılık ile koordineli olarak yürütülen operasyonlar sonucunda, yakalanan şüphelilerin vatandaşlarımızı şu yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi: -Umreye götürme sözü vermek, -Kuyumculara sahte ve düşük değerli altın satmak, -Gayrimenkul ve araç satmak için piramit şeması yöntemini kullanmak, -Yurtdışında oturma izni ve vize temin etme sözü vermek, -Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtmak, -Sahte vekaletname düzenleyerek gayrimenkul satmak, -Sahte senet düzenlemek, -Sosyal medyada sahte ilanlar yayınlamak, -İş bulma sözü vermek. Savcılık makamlarımız bu kişiler hakkında soruşturma başlattı. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Kahraman polis memurlarımızı, departmanımızı, başsavcılarımızı ve katkıda bulunan herkesi tebrik ediyoruz.'