35 İlde Yasa Dışı Bahis Darbesi! Operasyonun Detayları Ortaya Çıktı

Suçla mücadelede, örgütlenerek faaliyet gösteren şahıslar emniyet birimlerince bir bir tespit edilerek yakalanıyor.Bu kapsamda başarılı operasyonlara imza atılıyor.Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suç örgütlerinin sanal dünyadaki eylemlerine yönelik 35 ilde çalışma başlattı.Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütüldü.Soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda; yapay zeka destekli programlar kullanılarak 7258 Sayılı Kanun kapsamında; yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 12.05.2026 tarihinde İstanbul merkezli toplam 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 108 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5 bin , bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişimin engeli kararı alındı.Operasyona ilişkin yapılan açıklamada konu ile ilgili gerçekleştirilen işlemlerin titizlikle devam ettiği belirtildi.Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.Bakan Gürlek, açıklamasında şu sözlere yer verdi:“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir.Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5 bin 151 internet sitesine erişim engellenerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir.Devletimizin kurumları; vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır.Bu başarılı operasyonu büyük bir özveriyle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum.Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır.”