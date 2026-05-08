Ruhi Çenet Hantavirüslü Gemiden Çıktı! Kuluçka Sürecindeyken Düğüne Katıldı

Hantavirüs nedeniyle dünya genelinde panik yaratan MV Hondius isimli kruvaziyer gündemden düşmüyor. Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde üç yolcu hantavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 Mayıs itibarıyla gemide sekiz vaka olduğunu açıkladı.Vakaların 5'inin hantavirüs olduğu doğrulandı, diğer 3'ü ise şüpheli durumda olduğunu doğrulayan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Andes virüsünün kuluçka süresinin 6 haftayı bulabilmesi nedeniyle yeni vakaların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, “Bu ciddi bir olay olsa da DSÖ genel halk sağlığı riskini düşük olarak değerlendiriyor” dedi.Dünya Sağlık Örgütü, gemiden inen yolcularla ilgili de Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin bilgilendirdiğini açıkladı.Gemideki virüs dünya genelinde endişeye sebep olurken YouTuber Ruhi Çenet de o gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını anlattı.'Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş' diyen Çenet, ucuz kurtulduğunu söyledi.Gemide kendini izole ettiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Ruhi Çenet, “Güney Afrika'ya ilk indiğimizde kan testi verdik ve gerekli birimlerle iletişime geçtik. Şu an sadece semptom takibi yapıyoruz” dedi.Tüm bunların ardından Ruhi Çenet'in 5 gün önce İstanbul Çatalca'da bir düğüne katıldığı ortaya çıktı. Mahalle muhtarı Nazan Kurtan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.Kabusun yaşandığı gemide Ruhi Çenetle beraber zaman geçirdiklerini belirten Emin yaban hayatı uzmanı Yoğurtçuoğlu, Çenet'in paylaştığı videoya isyan etti. Yaban hayatı uzmanı Yoğurtçuoğlu, Çenet'in videosunda anlattıklarının 'abartılı ve yalan' olduğunu belirterek 'çok kritik bir zamanda doğru olamayan bilgileri doğruymuş gibi paylaşıyorsun. Biz hala gemideyiz' dedi.