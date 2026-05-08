Son Gecesini Orada Geçirmiş! Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Mesajlar

Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan H.K., Gülistan Doku'yu okulda öğrencisi olması ve danışmanı olması sebebiyle tanıdığını belirterek, 'Ders dışında Gülistan Doku ile odamda ilk görüşmem, okul öğretmeni ile aralarında yaşadığı-sıkıntıları bana anlatması ile başlamıştır. Bu vesile ile öğrenci ile ara ara sorunlar üzerine konuşmalarım oldu. Şahsın hocası ile aralarındaki konudan dolayı çok stresli, çok üzgün içine kapanık bir öğrenci olduğunu gözlemledim. Haksızlığa uğramaya dayanamadığını konuşmalarında bana söyledi. Bu konu sonrasında zaman zaman her türlü sorununu bana anlatmaya başladı' dedi.Gülistan'ın 4 Ocak günü saat 16.00 sıralarında kendisine Whatsapp üzerinden mesaj attığını ve mesajında ' Hocam Hanimeli Kafede ben işe başladım' diye yazdığını kaydeden H.K., 'Bende ona 'hemen iş bulmuşsun gündüz görüştüğümüzde yoktu böyle bir şey, hayırlı olsun diye söyledim' diye mesaj attınca ' o da bana kesin değil ancak görüşüyorum, saat: 16.00 - 23.00 saatleri arasında çalışacağım' diye bana mesajda belirtti.04.01.2020 günü saat: 22.00 sıralarında WhatsApp üzerinden 'Ne yaptın yavrum, işe başladın mı ' şeklinde mesaj attım, mesajıma karşılık vermedi, saat: 23.30 sıralarında benim mesajıma ' hocam durakta bekliyorum' diye yazdı. Ben de ' hayırdır durakta ne işin var diye' mesaj atarak sordum, çünkü KYK yurt girişi en son 23.00 da olduğundan, ona ' sen bu saatte neden dışarıdasın, hanımeli seni servisle yurda bırakmadı mı' diye mesaj attım.Mesajıma ' ben kendim gitmedim' şeklinde cevap verdi. Bu şekilde cevap verince yurda giriş yapamayacağından 'peki bu saatten sonra ne yapacaksın' diye mesaj attım. Bana Bilmiyorum şeklinde cevap verdi. Ben de ona 'dışarıda kalacak değilsin ya bir arkadaşına ya da sınıf arkadaşın Kübra'ya git onun yanında kal diye mesaj attım, o da 'durakta beklediğini' ancak hangi durakta beklediğini bana mesajda söylemedi, bu mesajı attığında saat: 23.30 sıraları idi.Konuşmalarından dolmuş bulamadığımı ve bir sorun yaşadığını hissettiğimden tekrar dışarıda kalacak değilsin ya, istersen bize gelebilirsin şeklinde mesaj attım, bu mesajıma olumlu cevap vererek 04.01.2020 günü saat: 23.40 sıralarında ikamet ettiğim yukarıda adresine belirttiğim ikametime geldi' dedi.Gülistan'ın hocası H.H., ifadesinde şunları söyledi: 'Geldiğinde üşümüş halde yorgun ve rengi atmış bir şekilde hali vardı, duygusal olarak ağlayacak bir vaziyette idi ve bana ben sizi bu saatte rahatsız ettim, kalacak başka bir yerim yoktu dedi, size karşı çok mahcup oldum dedi ve sonrasında içeri girdi.Yaklaşık yarım saat kadar sohbet ettik, kahvaltı hazırladım ancak benim canım istemiyor diyerek yemedi. Ben de ona senin bir sorunun mu var bu halin ne neden yemiyorsun diye sorunca bana eski erkek arkadaşı olan Zeyn isimli şahsın, çalıştığı Hanımeli kafe isimli işyerine geldiğini, dışarıda görüştüğünü görüşme esnasında eski erkek arkadaşının annesinin Zeyn' i aradığını ve yukarıya gelmelerini istediğini söyledi. Birlikte hanımeli kafe üzerinde bulunan Zeyn'in evine gittiklerini orada ailesi ile görüştüğünü görüştükten bir süre sonra evden ayrıldığını söyledi, ancak görüşme içeriği konusunda bir şey söylemedi.Zeyin evinden ayrıldığını yurt yokuşundan yürüyerek çıkmaya başladığını fakat arkasından Zeyn'in araçla geldiğini, kendisinden araca binmesini istediğini, kendisinin de olumsuz cevap vermesi üzerine aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında polisin olay mahalline geldiğini, polise herhangi bir şikayetinin olmadığını beyan etmesi üzerine herhangi bir işlem yapılmadığını, bütün bu sebeplerle yurda giriş saatini kaçırdığını, yurda giremediğini, bütün bu olaylardan dolayı Zeyn'in annesinin ve babasının kavga ettiğini Zeyn'in kendisine attığı mesajla öğrendiğini söyledi. Bütün bu olayların kendisini çok sarstığını belitti. bu konuşmadan sonra bizde kaldı ve yatarak uyudu.'Gülistan'ın 05.01.2020 günü saat: 09.30 sıralarında kahvaltısını yemeden evden ayrıldığını ve ayrılırken yurda gideceğini söylediğini ifade eden H.K., 'Ruh halinin kötü olduğunu gördüğümden dolayı ona yurda gidince bana mutlaka haber ver, haberini bekliyorum diye söyledim. O da ben biraz yürüyüş yapacağım ondan sonra yurda geçeceğim geçtiğimde de sizi ararım dedi.Nerede yürüyüş yapacağı hususunda bana bir şey söylemedi. Ben Gülistan Doku isimli öğrenciyi en son saat: 09.30 da evden ayrılırken gördüm' dedi.