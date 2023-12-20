Yarından itibaren dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Aralık hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, bazı iller için sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Aralık 2023 hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın il geneli ile İzmir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yapışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 11°C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 9°C
Az bulutlu
KONYA -1°C, 10°C
Az bulutlu
SİVAS -3°C, 9°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -10°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 12°C
Az bulutlu
MARDİN 3°C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Az bulutlu