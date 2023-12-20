Yarından itibaren dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE 0°C, 12°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 5°C, 13°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 5°C, 17°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın il geneli ile İzmir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yapışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR -1°C, 12°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 5°C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR 8°C, 18°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 5°C, 13°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ADANA 6°C, 20°CAz bulutluANTALYA 11°C, 20°CAz bulutluHATAY 6°C, 15°CAz bulutluMERSİN 11°C, 20°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA -1°C, 11°CAz bulutluESKİŞEHİR -1°C, 9°CAz bulutluKONYA -1°C, 10°CAz bulutluSİVAS -3°C, 9°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.BOLU -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 2°C, 17°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU -1°C, 10°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ARTVİN 1°C, 9°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT 0°C, 11°CParçalı ve az bulutluTRABZON 7°C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ERZURUM -9°C, 4°CParçalı ve az bulutluKARS -10°C, 3°CParçalı ve az bulutluMALATYA 0°C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN -7°C, 5°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -2°C, 10°CAz bulutluGAZİANTEP 3°C, 12°CAz bulutluMARDİN 3°C, 11°CAz bulutluŞANLIURFA 4°C, 14°CAz bulutlu