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Yarından itibaren dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Aralık hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, bazı iller için sağanak uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Aralık 2023 hava durumu.

Ekleme: 20.12.2023 - 09:12 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Yarından itibaren dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın il geneli ile İzmir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yapışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C
Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C
Az bulutlu

HATAY 6°C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN 11°C, 20°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 11°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 9°C
Az bulutlu

KONYA -1°C, 10°C
Az bulutlu

SİVAS -3°C, 9°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -10°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 10°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 12°C
Az bulutlu

MARDİN 3°C, 11°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 14°C
Az bulutlu
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