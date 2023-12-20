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Altın 'Merkez'i bekliyor

12 Aralık 1,860 TL seviyelerinden başladığı yükselişi sürdüren gram altın bugüne 1.910 TL'den başladı. Piyasalar yarın açıklanacak faiz kararını bekliyor.

Ekleme: 20.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Altın 'Merkez'i bekliyorOns altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimine gideceği beklentilerinden destek bularak 2000 dolar seviyesinin üzerinde seyrederken; yatırımcılar bu hafta ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerini bekliyor.

Bugünkü işlemlerde 2041 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.02 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 2041 dolardan işlem gördü.

1909 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 1910 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 3 bin 239 liradan satılıyor.

DOLARDA MOODY'S ETKİSİ

Kur ve piyasalarda Mood'ys etkileri görülüyor. Kur bir önceki gün gerilediği 28,97 TL seviyelerinden yeniden yükselişe geçti. Kur bugüne 29,09 TL'den başladı.

Moody's geçtiğimiz cuma yayımlamadığı Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeyi dün yayımladı.

Moody's Türkiye notunun artması için bazı şartlar öne sürdü. Bunlardan biri Asgari ücrette beklenti üstü gelebilecek zam! Moody's ücretlerde beklenti üstü gelebilecek artışların TCMB'nin enflasyon ile mücadele politikasına ters olduğunu söyledi. Moody's ücretlerdeki artışın TCMB'nin enflasyon hedefi ile uyumlu olması halinde Türkiye notunun yükselebileceğini söyledi.

Moody's Türkiye'de enflasyonun halen yüksek olduğunu ve önümüzdeki aylarda da yüksek seyredeceğini belirtti. Raporda 'Cari dengedeki iyileşme ve artan rezervler kredi görünümü açısından olumlu. Sıkı para politikası sürdürülebilir ve maaş artışları TCMB'nin hedefi ile uyumlu gerçekleşirse kredi görünümü iyileştirilebilir' satırları yer aldı.

Moody's yarın faiz kararını alacak TCMB'nin faiz artırımlarına ara vermeden sınırlı 2 faiz artışı daha beklediğini açıkladı. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu 'B3' ve not görünümünü 'durağan' olarak değerlendiriyor.

TCMB yarın politika faizini açıklayacak. TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artış ile yüzde 42,5'a çıkarması bekleniyor. Kasım ayındaki faiz kararının PPK metninde TCMB dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti.

Tüketici fiyatları Kasım ayında aylık yüzde 3.28 yükselirken, yıllık yüzde 61.98 oldu. TCMB enflasyonun mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapmasını ve ardından keskin bir şekilde gerilemesini bekliyor.

Borsa İstanbul'da Moody's beklentileriyle yükselen bankacılık endeksi kazanımlarının yarısını geri verdi. 1 Haftada 8,854 puandan 9,589 puana yükselene bankacılık endeksi son 2 gündür gerçekleşen satışlarla 9,179 puana geriledi.

Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi ise son 5 ayın dibinde seyretmeye devam ediyor. DXY endeksi 101,825 seviyelerinde bulunuyor.

Bugün içerde yurtdışı üretici fiyatları ile Tüketici Güven Endeksi rakamları açıklanacak.
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