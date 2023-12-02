Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheliye operasyon düzenledi.Körfez ilçesinde ikamet ettiği belirlenen N.D. isimli kadının evinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, kadın ise gözaltına alındı. Dilovası'nda yapılan operasyonda da M.F.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Karakola götürülen şüpheliler, ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. 'Terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütüne finansal destek sağlama' suçlamasıyla savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden N.D. tutuklanırken, M.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.