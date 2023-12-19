Tesla'dan büyük yenilik: 3 boyutlu kuş bakışı park özelliği yayınlandı!

Elektrikli otomobil devi Tesla, yıllardır üzerinde çalıştığı kuş bakışı park yardımcısı özelliğini otomobillerine getirmeye başladı.2020 yılından bu yana geliştirilen özellik, uzaktan güncelleme yöntemiyle araç sahiplerine ulaşacak.Geliştirilen yeni özellik, sürücüye aracın kuş bakışı görünüşünü içeren bir animasyon sağlıyor. Söz konusu özellik, farklı şekillerde diğer elektrikli araçlarda da kullanılıyordu.Kuş bakışı park özelliği nedirTesla'nın 3D kuş bakışı park özelliği, aracın çevresindeki ortamı 360 derece görüntüleyerek sürücüye yardımcı olan bir özelliktir.Bu özellik, aracın etrafında bulunan nesneleri, engelleri ve park alanını daha iyi görmeyi sağlıyor.Kısacası, siz aracın içindeyken kuş bakışı olarak nereye park ettiğinizi görebiliyorsunuz.İnteraktif yapıdaki özellik, aracın herhangi bir açıdan görüntülenmesini sağlayacak. Böylece kullanıcılar, dokunmatik ekran yardımıyla aracın her bölgesini görebilecek.Yeni özellik, şu anda 2022 Model 3 ve Y, 2023 Model S ve Model X araçlarında kullanılabiliyor. Güncelleme, önümüzdeki aylarda daha eski araçlara da gelecek.