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İsrailli Bakan'dan skandal çağrı: Kassam mensuplarını idam edelim

İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin dönmediği her gün için el-Kassam Tugayları mensubu bir savaşçının idam edilmesini" istedi.

İsrailli Bakan'dan skandal çağrı: Kassam mensuplarını idam edelim
Ekleme: 19.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
İsrailli Bakan'dan skandal çağrı: Kassam mensuplarını idam edelim
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve esir takasını değerlendirdi.

'Rehinelerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilmeli'

'Hamas 7 Ekim'de engellenemedi ve 73 gündür devam eden savaşa rağmen hala yılmadı.' diyen Ben-Gvir, '(Hamas) İnsani tahliye bölgelerinden füze atıyorlar, askerlerimizi vuruyorlar ve biz insani önlemler çerçevesinde devam ediyoruz. Değerlendirme zamanı geldi.' ifadeleriyle İsrail güçlerinin daha sert müdahalede bulunması gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan alıkonulan Filistinli esirler için 'sınırsız yetkiyle idam cezası' isteyerek, 'rehinelerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubunun idam edilmesi' teklifinde bulundu.

Ben-Gvir, 'Karar almak istiyorsanız, durmazsınız. Düşmanlarımızın rehineler için şok edici şartlar koymasına izin vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

İsrail medyasında her gün öldürülen İsrailli askerlere yer verildiğine dikkati çeken Ben-Gvir, Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için 'ölen binlerce terörist' ifadesini kullanarak, bu kişilerin basında yer almasını istedi.

İsrail, 3 İsrailli rehineyi öldürdü

İsrail basını, İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun 15 Aralık'ta 'İsrail ordu güçlerinin Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü' açıklamasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de ve Kudüs'te gösteri düzenlemişti.

Esirlerin öldürülmesine tepki gösteren İsrailliler, sosyal medyadan 'ateşkes' ve 'esir takası yapılması' talebinde bulunmuştu.
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