1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak! Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerine yeni düzenleme
1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.
TÜM MASALARDA ZORUNLU OLACAK
Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin hizmetin sunulduğu işyerlerinde, giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne koyulması zorunlu olacak.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yönetmelik, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerini kapsayacak.