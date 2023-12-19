1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak! Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerine yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin hizmetin sunulduğu işyerlerinde, giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne koyulması zorunlu olacak.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yönetmelik, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerini kapsayacak.