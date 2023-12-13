İstanbul'da denizi kirleten 35 gemiye 93.6 milyon lira ceza

İstanbul'da 2023 yılında yapılan denetimlerde denizi kirlettiği belirlenen 35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.

Çevreyi kirletenlere af yok...İstanbul'da denizleri kirleten gemilere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.İstanbul Valiliği koordinasyonunda devam eden denetimlerde, denizler 24 saat takip altında tutuluyor.Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalarda, 2023 yılında 35 geminin denizleri kirlettiği tespit edildi.35 gemiye toplam 93 milyon 644 bin 860 lira idari para cezası uygulandı.Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.