MasterChef 30 Kasım eleme adayı belli oldu! İşte potaya giren isim...

TV8 ekranlarında haftanın her günü izleyicilerle buluşan MasterChef All Star, 30 Kasım 2023 tarihli bölümüyle büyük bir heyecana sahne oldu.Yarışmacılar, takım oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Çekişmeli geçen oyunda, gecenin galibi mavi takım oldu. İlk aşama olan takım oyununun ardından ise yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.Hız ve yaratıcılığın ön planda olduğu üç aşamalı dokunulmazlık oyununu Kıvanç isimli yarışmacı kazandı. Gecenin sonunda yapılan oylama sonucu, eski şampiyon eleme potasına girdi.MasterChef All Star'da dün akşam yaşanan gergin oylamanın ardından, 2021 sezonu şampiyonu olan Eren, eleme potasına girdi.