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Aralık ayında doğal gaza zam yok! Trakya'daki merkez fiyatları daha da aşağı çekecek

BOTAŞ aralık ayında gaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını duyurdu. Trakya'da Doğalgaz Merkezi kurulması planlanırken fiyatların aşağı yönlü revize edilmesi bekleniyor. 13. Türkiye Enerji Zirvesi Doğalgaz Piyasası Oturumu'nda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan doğalgaz şirketi TBNG Ülke Müdürü Sinan Furat, "Ulusal gururumuz TPAO doğalgazda ciddi bir atılım yaptı. Özellikle eski Enerji Bakanımız Berat Bey döneminde yapılan atılımlar, sondaj gemileri kamuoyunda Türkiye'nin artık üreten ülke olduğu algısını yerleştirdi" dedi.

Aralık ayında doğal gaza zam yok! Trakya'daki merkez fiyatları daha da aşağı çekecek
Ekleme: 1.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 1.12.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Aralık ayında doğal gaza zam yok! Trakya'daki merkez fiyatları daha da aşağı çekecek
BOTAŞ, aralık itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ ZAM YAPILMAYACAĞINI DUYURDU
Buna göre, BOTAŞ'ın konut için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

TÜRKİYE FİYAT ENDEKSİ SORUNUNU AŞACAK
Enerjide merkez ülke olma hedefi kapsamında Trakya'da Doğalgaz Merkezi kurulması planlanırken, Bu yıl "Barış için enerji" temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Enerji Zirvesi Doğalgaz Piyasası Oturumu'nda bu konu masaya yatırıldı. Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (Petform) Doğalgaz Grubu Başkanı Cem Aşık, "Bundan 10 yıl önceye baktığımızda gaz konusunda epey bir ilerleme sağladığımızı görüyorum. Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Depolama konusunda hiçbir şeyimiz yoktu şimdi ciddi bir potansiyele geldik. Günlük kesintilerden daha az etkilenir hale geldik" dedi. Kovid 19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle "bizim olmayan bir sorunun fiyatlaması ile karşı karşıya kaldık" diyen Aşık, doğalgaz merkezi kurulması ile oluşacak serbest piyasa ve Türkiye fiyat endeksi ile artık bu gibi sorunların aşılacağını ifade etti.

"FİYATLAR AŞAĞIYA ÇEKİLEBİLİR"
Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak ise "Karadeniz'de yapılması gereken çok şey var. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde 25 bcm'e (milyar metreküp) kadar bir gaz yakalayabileceğimizi öngörüyoruz. Böyle bir gaz gelmesi noktasında fiyatların aşağı çekilebileceğini düşünüyoruz. Bize mal satan veya bizim üzerimizden Avrupa'ya doğalgaz göndermeye çalışan firmaların fiyatlarını revize etmesi gerekecek. Çünkü şu an biz bu doğalgazı Avrupa fiyatları ile alıyoruz. Bunu haksızlık olarak görüyorum" dedi.

"BERAT BEY ALGIYI DEĞİŞTİRDİ"
Doğalgaz şirketi TBNG Ülke Müdürü Sinan Furat ise "Ulusal gururumuz TPAO doğalgazda ciddi bir atılım yaptı. Özellikle eski Enerji Bakanımız Berat Bey döneminde yapılan atılımlar, sondaj gemileri kamuoyunda Türkiye'nin artık üreten ülke olduğu algısını yerleştirdi. Yerel üreticiler açısından lisans sayıları artırılır, bekleme süreleri kısaltılırsa yerli üretimin daha da artırılacağını düşünüyorum" dedi. Socar Türkiye Doğalgaz Birimi Başkan Yardımcısı Ahmet Polatkan ise Azerbaycan'dan gelecek ilave hacimlerin çok önemli rol oynadığını belirtti.

BOTAŞ HEYETİ RUSYA'YA GİDECEK
BOTAŞ yetkililerinden oluşan teknik bir heyette önümüzdeki günlerde Rusya'nın St. Petersburg kentine giderek Gazprom yetkilileri ile görüşecek. Türkiye'de yerleşik tüm enerji kuruluşları 2024'te kurulması planlanan Doğalgaz Merkezi'ni dört gözle beklerken, Rusya, İran, Azerbaycan ve Karadeniz gazı gibi tüm doğalgaz bu merkezden Avrupa başta olmak üzere ihtiyacı olan ülkelere ihraç edilecek. Türkiye bir enerji merkezi olması ile birlikte doğalgazda kendi serbest pazarını kurarak fiyat endeksi oluşturacak ve böylece doğalgaz fiyatlarında belirleyici bir rol üstlenecek.
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