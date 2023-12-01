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Beyaz Gazete
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ABD merkezli Politico hazırladı: Erdoğan, Avrupa'nın en güçlü kişileri arasında

Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'arabulucu' olarak tanımladı. Ukrayna ve Gazze'deki duruma işaret edilerek, "AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor" denildi.

ABD merkezli Politico hazırladı: Erdoğan, Avrupa'nın en güçlü kişileri arasında
Ekleme: 1.12.2023 - 09:22 Güncelleme: 1.12.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
ABD merkezli Politico hazırladı: Erdoğan, Avrupa'nın en güçlü kişileri arasında
ABD merkezli Politico dergisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel meselelerde oynadığı role dikkati çekti.

Dergi, "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında gösterdiği Erdoğan için "arabulucu" nitelendirmesi yaptı.

Listede, Avrupa'dan 28 isim, 3 ayrı kategoride yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İcracı (Doers)" kategorisinde 5'inci sırada bulunuyor.

Erdoğan yorumu: Güçlü jeopolitik lider

Politico'nun internet sitesindeki profilde, uzun süredir kendisini "güçlü bir jeopolitik lider" olarak konumlandırmaya çalışan Erdoğan'ın, 2016'da başarısız bir darbe girişimini atlattığı hatırlatıldı.

Erdoğan'ın "son dönemde en çok, iki en büyük jeopolitik kriz olan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Hamas çatışmasından fayda sağladığı" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ve Gazze'deki rolüne dikkat çektiler

Profilde, hem Kremlin hem de Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisiyle bağlantısı bulunan birkaç kişiden biri olan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askerlerini 2022'de Ukrayna'ya gönderdiğinden beri arabuluculuk rolü üstlendiği kaydedildi.

Ayrıca profilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karadeniz Tahıl Anlaşması'na da öncülük ettiği ve anlaşmanın devamı için çabaladığı vurgulandı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından Erdoğan'ın bir kez daha "arabuluculuk" rolü oynamak istediği belirtilen profilde, Erdoğan'ın "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra Mısır, Lübnan ve Katar liderleriyle gerilimin azaltılmasını görüştüğü" kaydedildi.

Erdoğan'ın daha sonra kendisini Filistin'in yanında konumlandırdığına işaret edilen profilde, İsrail'i "işgalci" olarak nitelendirdiği ve "Gazze'de yaşanan katliamın asıl suçlusunun Batı olduğunu" söylediği anımsatıldı.

"AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor"

Profilde, Erdoğan'ın aynı zamanda kendisini Avrupa Birliği'nin (AB) yörüngesine tekrar sokmaya çalışarak, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de Türkiye'nin uzun süredir duraklama dönemine giren AB'ye üyelik sürecinin "dışına çıkmak" için kullandığı belirtildi.

Şu anda Türkiye'de AB'ye üyeliğin konuşulmadığına işaret edilen profilde şöyle denildi:

Ancak AB yetkilileri, Erdoğan ile işbirliğini artırmanın yollarını arıyor. Bunu, Türk liderin başka bir jeopolitik zaferi olarak değerlendirin.

Listedeki diğer isimler

Aynı kategoride, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni birinci, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ikinci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üçüncü, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak dördüncü sırada yer aldı.

Erdoğan'ı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Fransa'da geçen seneki başkanlık seçimlerinde yarışan aşırı sağcı Marine Le Pen, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer takip etti.
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