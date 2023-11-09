Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!
Meteoroloji son dakika 5 günlük yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, bugün Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da yağışların öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. İşte 9 Kasım Perşembe il il güncel hava durumu raporu...
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağışların İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'den son dakika yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 5 günlük yeni hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL GÜNE KUVVETLİ YAĞIŞLA BAŞLADI
İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor. İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da bugün etkili olan yağmur yarın ara verdikten sonra hafta sonu yeniden görülecek. İstanbul ve batı bölgelerde yağmur pazartesi günü de etkili olacak.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KOCAELİ 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 10°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 6°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 23°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 11°C, 27°C Parçalı bulutlu
KASTAMONU 8°C, 22°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 23°C Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
RİZE 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 13°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
9 Kasım 2023 hava durumu raporu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 19°C Az bulutlu
VAN 3°C, 16°C Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu