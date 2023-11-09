Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağışların İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji'den son dakika yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 5 günlük yeni hava durumu raporu...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor. İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da bugün etkili olan yağmur yarın ara verdikten sonra hafta sonu yeniden görülecek. İstanbul ve batı bölgelerde yağmur pazartesi günü de etkili olacak.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutluEDİRNE 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İSTANBUL 16°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KOCAELİ 16°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 15°C, 27°C Parçalı ve az bulutluİZMİR 17°C, 27°C Parçalı ve az bulutluMUĞLA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutluANTALYA 18°C, 26°C Parçalı ve az bulutluHATAY 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutluISPARTA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 10°C, 22°C Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutluKAYSERİ 6°C, 22°C Parçalı ve az bulutluKONYA 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 8°C, 23°C Parçalı bulutluDÜZCE 11°C, 27°C Parçalı bulutluKASTAMONU 8°C, 22°C Parçalı bulutluZONGULDAK 15°C, 23°C Parçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutluSAMSUN 13°C, 24°C Parçalı ve az bulutluTOKAT 8°C, 25°C Parçalı ve az bulutluTRABZON 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu9 Kasım 2023 hava durumu raporuParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutluKARS -2°C, 15°C Parçalı ve az bulutluMALATYA 7°C, 19°C Az bulutluVAN 3°C, 16°C Az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP 11°C, 26°C Parçalı ve az bulutluSİİRT 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA 14°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu