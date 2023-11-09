  • USD: 28,48 - 28,53
  • EURO: 30,40 - 30,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsrail'in vahşeti altındaki Gazze'de ölümcül yeni tehlike: 33 binden fazla vaka bildirildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi’nde salgın hastalıkların riskinin arttığını, bazı endişe verici eğilimlerin ortaya çıkmaya başladığını duyurdu. Temiz suya erişim, sağlık tesislerinin kullanılamaması ve katı atıkların toplanmamasının enfeksiyonların yayılma riskinin önemli derecede artırdığı ifade edildi. DSÖ, Ekim ayının ortasından bu yana 33 bin 551’den fazla ishal vakası bildirildiğine, bunların yarısından fazlasının ise 5 yaşın altındaki çocuklar olduğuna dikkat çekti.

Ekleme: 9.11.2023 - 09:03 Güncelleme: 9.11.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
DSÖ’den yapılan uyarıda, “Gazze'de çatışmalar nedeniyle ölümler ve yaralanmalar artmaya devam ederken, aşırı kalabalık, sağlık, temiz su ve sanitasyon sistemlerinin bozulması, bulaşıcı hastalıkların hızla yayılması gibi ek bir tehlike oluşturmaktadır.

Bazı endişe verici eğilimler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yakıt eksikliği arıtma tesislerinin kapanmasına yol açarak insanların kirli su tüketmesine neden oldu ve ishal gibi bakteriyel enfeksiyonların yayılma riskini önemli ölçüde artırdı. Yakıt eksikliği aynı zamanda katı atıkların toplanmasını da sekteye uğratarak, hastalık taşıyabilen ve bulaştırabilen böceklerin ve kemirgenlerin hızla ve yaygın bir şekilde çoğalmasına elverişli bir ortam yaratmıştır” denildi

DSÖ, Ekim ayının ortasından bu yana 33 bin 551’den fazla ishal vakası bildirildiğine, bunların yarısından fazlasının ise 5 yaşın altındaki çocuklar olduğuna dikkat çekti.

DSÖ, “2021 ve 2022 boyunca 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen aylık ortalama 2 bin vakaya kıyasla önemli bir artış söz konusudur. 8 bin 944 uyuz ve bit vakası, 1005 su çiçeği vakası, 12 bin 635 deri döküntüsü vakası ve 54 bin 866 üst solunum yolu enfeksiyonu vakası da rapor edilmiştir. Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eksikliği, hastalıkların yayılma riskini daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR HIZLI ŞEKİLDE ULAŞMALI
DSÖ, yardımların hızlı şekilde Gazze’ye ulaşması gerektiğinin altını çizerek, “DSÖ, yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere insani yardımın Gazze Şeridi'nin tamamına acilen ve hızlandırılmış bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunmaktadır. Çatışmanın tüm tarafları, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır” dedi.
İsrail'in vahşeti altındaki Gazze'de ölümcül yeni tehlike: 33 binden fazla vaka bildirildi
32 ilde Narkogüç operasyonu! 210 şüpheli şahıs yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler
İsrail’in bir yalanı daha patladı! Gazze algı operasyonu boşa çıktı: Netanyahu’nun sözcüsü ifşa oldu
CHP’li Esenyurt Belediyesi'nden İsrail ürünlerini boykot teklifine veto
AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız
Meral Akşener'den CHP'deki değişime ilk yorum: Hepsi değişim havarisi oldu
Yerel seçim heyecanı: AK Parti aday belirleme sürecine başladı
Boykot dalga dalga yayılıyor: İstanbul ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden okullar için karar
Netanyahu'dan Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail bir cephe daha mı açacak?
İsrail'de Netanyahu protestoları: İsrail Meclisi önünde çadır kurdular
ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar
Bakan Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımı: Özet döviz pozisyon raporlaması uygulamasına son verildi
ABD'den akıllara zarar sözler! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf!
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 hedef imha edildi
MKYK toplantısı sona erdi... Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yavaş’ın karşısına kimi çıkartırsak çıkaralım açık ara önde kazanır
Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

Meteoroloji'den 28 il için uyarı: Sıcaklık azalıyor... İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı!

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

WhatsApp kullananlara kötü haber: Resmen reklam geliyor

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür' den açıklama! İstanbul'daki büyük depremi tetikler mi?

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Engin Polat'ın 'harçlık' dediği rakam dudak uçuklattı: Milyonlarca liralık havaleler için şoke eden savunma

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!

Beylikdüzü'nde öğretmen dehşeti: Öğrencisini öldüresiye dövdü!

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...

İnternetten ürün alıp satanlar dikkat! Bakanlık harekete geçiyor... Kozmetik, beyaz eşya...