CHP Genel Başkanlığı yarışında 'Kara para' skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...

CHP'de gaflar ve seçim yenilgileri ile dolu bir geçmiş geride bırakarak ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e teslim etti.Kılıçdaroğlu koltuğu devretti fakat kaybettiği Kurultay seçimlerine giden süreçte 'kirli pazarlık' ve 'kara para' skandalları da ortaya saçıldı.CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından uğradığı ihaneti 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın' sözleriyle dile getirdi.Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonuçları sonrası Ekrem İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediğini ancak İmamoğlu'nun bunun üzerinden 'Ben söyledim çekildi' algısı yaydığını dile getirdi. İmamoğlu'na yakın hesaplardan 'Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor' şeklinde paylaşılan tweetlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, 'Çok ağrıma gitti' dedi.Tüm bu yaşananların gölgesinde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği olaylı CHP kurultayı ile ilgili gündeme bomba etkisi yapacak bir iddia düştü.Özgür Özel'in oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İmamoğlu ve ekibi eliyle CHP delegelerine1.5 milyar TL dağıtıldığı öne sürüldü.İddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Tolgahan Erdoğan gündeme getirdi. Erdoğan, pazar günü Laleli'de kapalı olan dört döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını söyledi.CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre kurultayın olduğu 5 Kasım pazar günü 'Vito' model turizm araçlarıyla Laleli'den Ankara'ya 1 buçuk milyar lira değerinde milyonlarca dolar taşındı. Erdoğan, 'Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum' diyerek açıklamasının arkasında durdu.Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet DövizCHP'li Tolgahan Erdoğan'ın İmamoğlu'nun delegeleri parayla manipüle ettiğini söylediği paylaşımı şu şekilde; Sayın Şaban Sevinç'e soruyorum. Para iddialarına kızıyorsunuz peki soruyorum.Dün pazar günü Laleli Aksarayda kapalı olan 4 Döviz Bürosu (Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi Belediye Başkanının talimatı ile açtırıldı?Sabahtan öğlen sonrasına kadar Uber Vito araçlarla toplam 1.5 milyar TL para neden ve nereye gitti?Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum.Olayın özü şudur;Laleli Aksaray bölgesi özellikle bilenler bilir kayıt dışı paranın temizlendiği yerlerdir.Genellikle Döviz Büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur. İhtiyaci olduğunda para sahibi çeker. Bu iddiada ki parada emanet paradır ve tabii ki boyut olarak dolar olarak çıkmak zorundadır. Çünkü bahsettiğiniz gibi boyut ve taşıması zordur. Burada parayı TL olarak yazmamda ki sebep paranın büyüklüğünü vurgulamaktır. Yoksa çıkan para yaklaşık 50 milyon dolar.İşte Tolgahan Erdoğan o iddialarını bugün 'Varan 2' diyerek detaylandırdı. Erdoğan şunları paylaştı: '05 Kasım Pazar Günü İstanbul Laleli'den yola çıkan 1.5 milyar TL ile Ankara'da delegelerin satın aldığını iddia ettim.Bir Belediye Başkanının talimatıyla açtırılan 4 Döviz Bürosundan biri olan ATS Gold'un sahibi Merhum Mehmet Masum Atasal bakın kimmiş? Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin'in kayınpederi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olduğunu sanırım bilmeyen yoktur.' şeklinde bir paylaşımda bulundu.Bu paylaşımın ardından CHP'de Genel Başkanlık koltuğu için daha ne kirli pazarlıkların döndüğü ve ne kadarının ifşa olacağı da merak konusu oldu.