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CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kıskaca alarak 60 kişilik PM'nin yüzde 25'ini İstanbul ekibinden oluşturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gücünü daha da pekiştirmek için bu kez gözünü MYK'ya çevirdi. Cumartesi günü, yeni PM'nin ilk toplantısında netleşecek olan MYK öncesi İstanbul-Ankara hattında pazarlıklar kızıştı. İmamoğlu'nun başta İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek olmak üzere kendisine yakın birçok ismi "A takıma" sokmak için baskıyı artırdığı öğrenildi.

CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak
Ekleme: 9.11.2023 - 09:09 Güncelleme: 9.11.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak
PM seçimlerinde Özel'in anahtar listesine 20 İstanbul üyesi ekletip 15'inin PM'ye girmesine imkan sağlayan İmamoğlu, şimdi de MYK'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, özellikle parti örgütü ile yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının kendisine yakın isimlerden seçilmesi için Özel'e baskıyı artırdı.

PM seçimlerinde en çok oyu alan ve İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in bu iki görevden birine getirileceği iddia edildi.

CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak

ÖZTRAK YERİNE BÖKE, ERDEM YERİNE FIRAT

Yeni MYK'da yer alacağı konuşulan isimler arasında İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, İBB'de görev yapan Ozan Işık ve İmamoğlu ile hareket eden Selin Sayek Böke de yer alıyor.

Böke'nin, Faik Öztrak'tan boşalan 'parti sözcüsü' görevine getirilebileceği öne sürülürken, genel sekreterlik için de adı geçiyor. CHP'nin medya ayağından sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in yerine ise Ali Haydar Fırat'ın görevlendirilmesi bekleniyor.

CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak

GÖLGE BAŞKAN İMAMOĞLU

PM seçimleri öncesi Özel'in anahtar listesine 20 İstanbul üyesi sokabilmek için saatlerce baskı yapan İmamoğlu, oylamanın başlamasını da 9 saat erteleterek kararlılığını göstermişti.

CHP'de yeni MYK için psikolojik harp! İmamoğlu, Özel'i 'içten' kuşatacak

Sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar devam eden görüşmeler sonucunda istediğini alan İmamoğlu, PM'ye İstanbul'dan 15 üye sokarak mecliste yüzde 25'lik bir güç elde etmişti.


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