Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Son genişletilmiş il başkanları toplantımızı büyük kongremizden önce gerçekleştirmiştik. Aradan geçen zamanda önemi haiz pekçok kritik gelişmeyi geride bıraktık. Kongremiz bir AK Parti klasiği olan değişim yönümüzün ne kadar diri olduğunu göstermiştir. 49 arkadaşımız bayrağı yeni yol arkadaşlarına devretti. Parti kurullarımıza asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum.